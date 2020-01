Bouclage financier atteint pour l'extension de 253 MW de la centrale Globeleq d'Azito

LONDRES, le 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Globeleq, principal producteur d'énergie indépendant en Afrique, et IPS (West Africa), entreprise détenue par le Fonds Aga Khan pour le développement économique, ont annoncé que leur filiale, Azito Energie SA, a atteint le bouclage financier de son projet d'extension de la centrale à gaz d'Azito, près d'Abidjan, à hauteur de 253 MW.

La centrale existante génère à l'heure actuelle 460 MW de puissance et joue un rôle primordial dans ce secteur. Cette extension de Phase IV, associée à la finalisation de la mise à niveau technique MXL2 (qui a ajouté courant 2019 30 MW à la capacité de production de la centrale), amènera Azito à fournir environ 713 MW de puissance, soit environ 30 pour cent de la puissance installée en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre dans la centrale de la toute dernière technologie de turbine à gaz à cycle combiné permettra le déploiement et la monétisation des réserves de gaz domestique de la Côte d'Ivoire de la manière la plus efficace et la plus durable sur le plan environnemental.

Le projet d'extension de 253 MW est financé sur une base de recours limité avec un financement composite de la dette de 264 millions d'euros fourni par la Société financière internationale (IFC) ; la Banque africaine de développement (BAD) ; la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) ; le Fonds OPEP pour le développement international (OFID) et un ensemble d'institutions européennes de financement du développement (IEFD), dont la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (PROPARCO), la Société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO), la Société allemande d'investissement et de développement (DEG), l'Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), qui est un fonds d'emprunt axé sur l'Afrique et géré par Investec Asset Management, ainsi que la société néerlandaise de financement du développement (FMO).

Mike Scholey, PDG de Globeleq, a déclaré : « L'atteinte du bouclage financier pour l'extension de la centrale électrique d'Azito constitue un événement significatif pour le secteur et demontre l'approche long-terme de Globeleq et de partenariat avec les Etats. Le prix de l'électricité issue de la phase IV d'Azito sera le plus bas parmi les producteurs d'énergie thermique de Côte d'Ivoire, et nous nous réjouissons de fournir à la région une énergie fiable, abordable et durable sur le plan environnemental en coopération avec CI-Energies et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. »

« Mahamadou Sylla, CEO de IPS(WA) déclare : Ce quatrième projet d'extension de la centrale d'Azito est une marque de la confiance renouvelée à IPS(WA) par l'Etat de Côte d'Ivoire et les bailleurs de fonds dont les concours cumulés s'élèvent à près de 750 millions de dollars US. Il permet à IPS(WA) de conforter son rôle de contributeur au développement de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région. »

La construction a déjà commencé et le premier raccordement au réseau est prévu pour 2020. Toute l'électricité sera vendue à la République de Côte d'Ivoire dans le cadre d'un contrat de concession de 20 ans.



Globeleq est un réalisateur, promoteur et gestionnaire principal de production d'électricité en Afrique. Son équipe expérimentée de professionnels a constitué un portefeuille varié de producteurs d'énergies indépendants, qui produisent environ 1 400 MW de puissance dans 13 sites répartis sur 5 pays. Avec 305 MW supplémentaires en construction et environ 2 000 MW de projets en développement, Globeleq s'engage à long terme dans le secteur de la production d'électricité en Afrique. www.globeleq.com

Industrial Promotion Services (West Africa) (IPS (WA)) est une institution du Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED) centrée sur le développement des secteurs de l'industrie et des infrastructures afin de participer au développement économique des pays dans lesquels elle opère.

