Boulevard World contribui para Saudi Vision 2030 com seu monumento de Metasight no Oriente Médio

RIAD, Arábia Saudita, 27 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Riyadh Season, uma etapa fundamental para alcançar a Saudi Vision 2030, pretende atrair mais turistas e impulsionar o crescimento do turismo na Arábia Saudita por meio de várias experiências culturais e de entretenimento e diversos conteúdos culturais.

O Boulevard World foi lançado oficialmente em 21 de novembro como parte da Riyadh Season 2022, levando os visitantes em uma viagem ao redor do mundo e apresentando diversas culturas dos Estados Unidos, França, Grécia, Índia, China, Espanha, Japão, Marrocos, México e Itália.

O Boulevard World colaborou com o Unilumin Group, uma empresa chinesa de alta tecnologia, para atrair turistas do mundo todo e criar novas experiências de entretenimento nunca antes vivenciadas. Com um grande número de telas de Metasight LED com tecnologias de integração e controle de software, o Boulevard World apresentou ao público design artístico e conteúdo criativo e criou um espaço de experiências imersivas repleto de ciência e tecnologias modernas. Assim, o Boulevard World tornou-se outro marco de entretenimento de classe mundial.

A enorme tela esférica criada pela Unilumin atrairá os olhos dos turistas imediatamente quando eles chegarem ao Boulevard World. Um produto inovador da Unilumin, a tela esférica quebrou os recordes mundiais do Guinness e tornou-se um novo monumento na Arábia Saudita. Ela também representa as fortes conexões em toda a vila global defendido pelo Boulevard World. Além disso, a maior tela de teto de LED do Oriente Médio e a primeira da Arábia Saudita, juntamente com dezenas de telas grandes de ultra-alta definição (UHD) externas, permite que o Boulevard World apresente diversas culturas e história aos visitantes.

A Riyadh Season iniciou a cooperação com a Unilumin em 2021. Utilizando as telas de LED e soluções Metasight da Unilumin, a Riyadh Season atendeu a mais de 15 milhões de turistas do mundo e promoveu o desenvolvimento do turismo da região. O profissionalismo da Unilumin durante todo o projeto deixou uma excelente impressão nos clientes no Oriente Médio.

FONTE Unilumin Group., Ltd.

