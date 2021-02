SHENZHEN, China, 24 feb. 2021 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Shanghai organiseerden ZTE en de GSMA het 5G-Berichtgeving-Forum: Bouwen aan het nieuwe ecosysteem voor 5G-berichtgeving en de digitale nieuwe economie versterken. Dit forum trok heel wat industriële leiders aan van de GSMA, CCSA (China Communications Standards Association), AFCA (Asia Financial Cooperation Association), China UnionPay, Zhejiang Meteorological Service Centre, China Telecom, China Mobile, China Unicom, het Japanse KDDI en andere toonaangevende operatoren van over de hele wereld, evenals toonaangevende verkopers van 5G-berichtendiensten zoals ZTE, Guodu Interconnection, Shanghai Dahantricom Corporation en Whale Cloud Technology. Meer dan 300 kaderleden en experts van overheden, operatoren en ondernemingen van over de hele wereld namen, zowel online als offline, deel aan dit forum om er hun ervaring op het vlak van 5G-berichtgeving te delen en hun vooruitzichten over de toepassing ervan te bestuderen.

In april vorig jaar brachten de drie grootste operatoren in China samen een witboek uit, met als doel van de 5G-berichtendienst een universele 5G-informatie- en communicatiedienst te maken met ondersteuning voor meerdere terminals, een brede dekking en versteviging van meerdere industrieën. Datzelfde jaar bracht de GSMA haar specificatie uit, waarin werd aangegeven dat de 5G-berichtgeving deel moet uitmaken van de verplichte functies van 5G-terminals. Momenteel zijn de desbetreffende industrienormen in China geformuleerd.

Wang Xiang, Senior Vice President (SVP) van ZTE, zei het volgende: "De toekomst voor de 5G-berichtgeving ziet er mogelijk veelbelovend uit. Om de digitale economie te helpen stimuleren, hoopt ZTE operatoren volwaardig te kunnen ondersteunen bij het bouwen van netwerken voor 5G-berichtgeving en het ontwikkelen van diensten door gebruik te maken van zijn technologieën en commerciële ervaring op het vlak van 5G-berichtgeving. ZTE zal ook samenwerken met partners in de volledige industriële keten, zowel upstream als downstream, waaronder operatoren, fabrikanten van terminals, serviceproviders en zakelijke gebruikers om een ecosysteem voor toepassingen van 5G-berichtgeving op te bouwen."

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de drie grote Chinese operatoren en de partners in de industriële keten heeft het ecosysteem voor 5G-berichtgeving van de sector vandaag vorm gekregen. Wat de commerciële toepassing betreft, hebben de drie grootste operatoren, samen met ZTE en andere partners op het gebied van netwerkapparatuur, de bouw van 5G-platforms voor berichtenuitwisseling actief bevorderd, en de netwerken voldeden allemaal aan de voorwaarden voor grootschalige commerciële toepassing. Wat de terminaltoepassing betreft, zijn tot dusver meer dan 60 terminals van belangrijke fabrikanten van mobiele telefoons vrijgegeven om de 5G-berichtgeving te ondersteunen. Wat de bouw van het applicatie-ecosysteem betreft, laat de 5G-berichtgeving ten volle de innovatieve toepassingsscenario's zien die in duizenden industrieën kunnen worden geïntegreerd. ZTE ondersteunt de drie grote operatoren in hun industrieel onderzoek, alsook bij het organiseren van wedstrijden voor ontwikkelaars en commerciële tests, en heeft meer dan 300 toepassingen opgestart in negen belangrijke sectoren waaronder de overheid en de financiële sector.

"Door lessen te trekken uit verschillende gevallen in Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, zullen de drie operatoren proberen om actief een ecologische samenwerking te verkennen en zich samen te ontwikkelen. Zij zullen ernaar streven hun middelen te concentreren en de in de Wet van Metcalfe gespecificeerde netwerkwaarde ten volle te benutten, om zo de basis te leggen voor een betere onderlinge connectie en eengemaakte toegang voor CSP's in de toekomst," aldus Zhang Yunyong, CPPCC-lid en Product Centre General Manager bij China Unicom.

Momenteel neigt de trend in de richting van de digitale economie. "De 5G-berichtgeving kan duizenden industrieën versterken en zal de laatste mijl verbinden zodat diensten gebruikers van de digitale economie kunnen bereiken," zei Wang Quan, vicepresident van ZTE, tijdens zijn toespraak over dit centrale thema. "ZTE engageert zich om een drijvende kracht te worden achter de digitale economie en het grootste en snelste 'last-mile' berichtgevingskanaal voor klanten te bouwen. De ZTE AnyMessaging 5G-berichtenplatformoplossing ondersteunt AnyNetwork (elke netwerktoegang), AnyService (elke toegang tot industriële toepassingen), AnyWhere (elke implementatie van cloudomgevingen) en AnyScale (elke implementatie van capaciteit)," lichte hij toe. "ZTE zal blijven bouwen aan een technologisch en commercieel toonaangevend 5G-berichtenplatform voor operatoren. Alle 5G-mobiele telefoons van ZTE die dit jaar op de markt worden gebracht, zullen de 5G-berichtgeving ondersteunen, en het ZTE 5G-berichtenplatform loopt voorop bij de tests en is al commercieel klaar. Wij zullen alles in het werk stellen om operatoren te steunen bij het bevorderen van een volledige dekking van de terminals. Om industriële upgrades te versnellen, hebben we Openlab 2.0 gelanceerd en het eerste certificeringssysteem in de sector uitgebracht, waarbij we CSP's suggesties doen met betrekking tot technologie, werking en opleiding over 5G-berichtgeving. De eerste vier CSP's hebben de procedure doorlopen en zijn gecertificeerd. We zullen ook samenwerken met China Telecommunication Technology Labs (CTTL) op het gebied van de certificering van 5G-berichtgeving," vervolgde hij.

Bovendien wordt 5G-berichtgeving al algemeen erkend door operatoren overal ter wereld als de upgrade van het 5G-tijdperk voor traditionele korte berichtendiensten. Wang Quan bevestigde dat "5G-berichtgeving zich wereldwijd moet ontwikkelen om een mondiaal ecosysteem voor 5G-berichtgeving op te bouwen." Tijdens het forum kondigde ZTE het globale samenwerkingsplan voor 5G-berichtgeving aan, en lanceerde tegelijkertijd het "0 CAPEX Trial"-initiatief, dat operatoren wereldwijd zal voorzien van 0 CAPEX 5G-berichtgeving-proeven op basis van openbare clouds. ZTE zal partners uit de wereldwijde industriële keten uitnodigen om een wereldwijd ecosysteem voor 5G-berichtgeving op te bouwen en de voordelen van wereldwijde 5G-berichtendiensten te promoten.

Als eerste 5G-toepassing voor grootschalig commercieel gebruik ten dienste van openbare en industriële gebruikers zal 5G-berichtgeving er in de toekomst voor zorgen dat miljarden gebruikers over de hele wereld kunnen profiteren van de voordelen van 5G-technologieën en digitale diensten. 5G-berichtgeving demonstreert het concept van "Science for Good", dat ervoor zorgt dat alle gebruikers kunnen genieten van het gemak van slimme diensten, dat nieuwe modellen ontstaan voor de digitale transformatie van industrieën, dat een impuls wordt gegeven aan de ontwikkeling van de digitale economie, en dat deze wordt versterkt met veilige functies die iedereen ten goede komen.

