Boway présente sa nouvelle gamme de bandes en alliage de cuivre à Electronica 2022 en Allemagne

MUNICH, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Boway a présenté des bandes en alliage de cuivre compétitives pour connecteurs à Electronica 2022, le plus grand salon et congrès mondial de l'industrie électronique, où l'entreprise a montré comment sa nouvelle génération de solutions hautes performances repousse les limites de leurs applications dans l'électronique grand public et les véhicules électriques (VE) et met la barre plus haute quant à leur capacité à améliorer la qualité et les performances des produits finaux.

Boway in Electronica 2022 Boway Rolled Strips

Boway est un innovateur dans les métaux non ferreux avec près de trois décennies d'expertise dans le développement de matériaux de haute technologie. En 2021, l'entreprise s'est implantée en Allemagne, renforçant ainsi sa capacité à concevoir et à produire des alliages de cuivre hautes performances, ce qui lui permet de fournir à ses partenaires mondiaux davantage de produits laminés à base de cuivre de haute qualité et à la pointe de la technologie.

Au cours de cet événement de quatre jours qui s'est terminé le 18 novembre, Stephan Gross, PDG de Boway Deutschland GmbH, ainsi que l'équipe de marketing technique de la société, ont discuté avec les clients et les visiteurs, leur offrant leurs idées sur les avantages des alliages boway 19920, boway 19400, boway 42300 et boway 18160, ainsi que sur leurs applications dans l'électronique grand public et les VE.

Le boway 19920 est une solution verte et sans béryllium qui présente une résistance élevée à la relaxation des contraintes thermiques tout en conservant la résistance et l'élasticité exceptionnelles d'un alliage à haute teneur en béryllium, ce qui en fait un matériau idéal pour les ressorts de blindage EMI et les ressorts de moteur VCM. Le boway 19920 a été largement utilisé dans les ressorts de mise à la terre des téléphones mobiles, éliminant ainsi les risques posés par l'électricité statique des téléphones mobiles.

Le boway 70318 est une solution d'alliage de cuivre développée par Boway en réponse aux tendances technologiques induites par la miniaturisation, en maximisant la densité de courant et les demandes pour une plus grande fiabilité. Avec sa résistance ultra-élevée et son excellente conductivité électrique et thermique, le boway 70318 peut maintenir une excellente résistance à la relaxation des contraintes thermiques. Grâce à ses performances élevées dans les applications à haut rendement (≥750 MPa) et à conductivité moyenne (≥40 % IACS), il constitue un matériau idéal pour les connecteurs BTB, l'USB de type C, les prises CPU et les ressorts de relais.

Le boway 42300 est un alliage Cu-Sn-Ni-Si à durcissement par précipitation, doté d'une conductivité électrique moyenne (≥30 % IACS), d'une excellente résistance à la corrosion et d'une résistance à l'adoucissement à haute température. Sa résistance est similaire à celle de C51900, et sa conductivité est deux fois plus élevée que celle du C51900. Le boway 42300 répond aux exigences de performance des connecteurs pour les systèmes électroniques et électriques, tels que les ressorts de relais, les fentes DDR, les fiches, etc.

Le boway 18160 est un alliage CuCrZr dont les performances globales sont renforcées par le formage à froid et par la précipitation de phases CuCrZr pendant le traitement thermique. Il présente une relaxation des contraintes thermiques, une conductivité électrique et thermique ainsi qu'une résistance à l'adoucissement à haute température, ce qui en fait une option idéale pour les connecteurs d'alimentation et les connecteurs à courant élevé, tels que les prises de type C, les relais, les barres omnibus, les ressorts de couronne, etc.

Fondée en 1993, Boway a désormais établi des bases de production de classe mondiale en Chine, en Allemagne, au Canada et au Vietnam. Ses installations de fabrication haut de gamme et son savoir-faire technologique permettent à l'entreprise de produire des alliages et des températures sur mesure, ainsi qu'une large gamme d'options de revêtement telles que l'étamage à chaud.

