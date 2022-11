BOXX Insurance, empresa de tecnologia de seguro cibernético adquire Templarbit, empresa de inteligência de ameaças cibernéticas com sede em Palo Alto

TORONTO, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BOXX Insurance, empresa de tecnologia de seguro cibernético com sede em Toronto, anunciou hoje a aquisição da Templarbit, uma plataforma de inteligência de ameaças cibernéticas que torna mais simples para as empresas se manterem à frente das ameaças digitais.

Com equipes em Palo Alto e Los Angeles, a Templarbit foi fundada por Bjoern Zinssmeister em 2017. A Templarbit desenvolveu tecnologia de última geração que alerta as empresas quando sua plataforma identifica vulnerabilidades em suas redes, que podem ser exploradas por hackers. A plataforma descobre, classifica e analisa de forma autônoma todo o cenário de ativos digitais de uma empresa, o perfil de risco exclusivo para cada ativo digital e os custos empresariais reais incorridos se um ativo digital fosse comprometido.

O fechamento deste acordo dá impulso adicional à BOXX, empresa de rápido crescimento, para buscar sua visão de tornar o mundo um lugar mais seguro digitalmente.

"Trazer a equipe e a tecnologia da Templarbit internamente foi um próximo passo natural para nós", disse Vishal Kundi, cofundador e CEO da BOXX. "Isso mostra o quanto acreditamos que é estrategicamente importante para o crescimento contínuo de nosso negócio a proteção proativa contra riscos cibernéticos. Estamos entusiasmados por receber Bjoern e a equipe da Templarbit na BOXX.

"A plataforma de tecnologia da Templarbit demonstrou que é possível oferecer recursos eficazes e acessíveis de segurança cibernética para o segmento de negócios de pequeno e médio porte usando automação inteligente e inteligência de ameaças", disse Bjoern Zinssmeister, cofundador da Templarbit, que se une à BOXX como diretor de engenharia da BOXX Labs, divisão recém-criada de P&D da BOXX. "Este é um momento incrivelmente empolgante para ingressar na família BOXX, e estou ansioso para ver o que acontecerá em seguida."

Sobre a BOXX Insurance

A BOXX Insurance Inc. ajuda empresas, indivíduos e famílias a fazer seguros e se defender contra ameaças cibernéticas. A BOXX Insurance Inc. é uma empresa privada com sede em Toronto, no Canadá. A visão da BOXX é ajudar empresas, indivíduos e famílias a se manterem à frente, responderem e se recuperarem de ameaças cibernéticas, colocando sua segurança digital em primeiro lugar. Para mais informações, acesse www.boxxinsurance.com

Sobre a Templarbit

Fundada em 2017, a Templarbit foi incubada na Y Combinator e é uma empresa de segurança de última geração focada no desenvolvimento de soluções modernas que capacitam uma nova geração de equipes de segurança. Ao desenvolver soluções desde o princípio para serem nativas da nuvem e alimentadas por inteligência de dados, a Templarbit redefiniu a forma como fazemos avaliações sobre a posição de segurança de uma empresa. Com a capacidade de monitorar continuamente os ativos da web e o risco que eles possam representar, empresas de todos os tamanhos agora têm uma maneira de desenvolver um programa escalável de gestão de riscos.

Contato para a imprensa: [email protected]

FONTE BOXX Insurance

