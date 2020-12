BPC entre sur le marché saoudien dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Interpaymea

LONDRES, 11 décembre 2020 /PRNewswire/ -- BPC, le principal fournisseur de solutions de paiement numérique, est fier d'annoncer son entrée sur le marché du royaume d'Arabie saoudite dans le but de renforcer sa présence dans la région. Dans le cadre de sa stratégie de commercialisation, la société a récemment annoncé la nomination de Khaled Moharam au poste de directeur général pour les pays du Golfe ainsi qu'une représentation locale via son partenariat Interpaymea.

Basée en Suisse et fondée en 1996, BPC a réussi à se développer avec succès fournissant des solutions à 280 institutions financières dans le monde entier. L'entreprise suisse a évolué intelligemment à mesure que le marché a continué de changer, travaillant aux côtés des banques centrales et des systèmes nationaux de paiement puis en développant des solutions de banque digitale, de paiement et de commerce, et plus récemment en ajoutant la mobilité et le paiement dans les transports en commun et smart city à sa gamme de produits, un secteur qui connaît actuellement sa propre transformation numérique. Aujourd'hui, l'entreprise est fière de partager son expertise dans le domaine de la banque et des paiements dans un contexte local, ainsi que ses connaissances acquises auprès d'institutions dans plus de 90 pays, afin de créer des expériences clients inégalées dans les domaines de la banque, des paiements, du commerce et de la mobilité.

L'entrée de BPC en Arabie saoudite s'aligne sur la Vision pour 2030 du pays qui consiste à faire progresser et à diversifier les services numériques afin d'améliorer l'adoption du numérique tout en favorisant la croissance économique. Le programme est entré dans sa troisième phase et couvre la santé numérique, l'éducation numérique, le e-commerce et les villes intelligentes.

BPC apporte à l'Arabie saoudite sa plate-forme SmartVista, une plate-forme solide et évolutive, qui a été adoptée par des institutions telles que HSBC, ING, Oman Arab Bank, Qatar National Bank, Sberbank et Tymebank South Africa. Elle a été conçue pour prendre en charge les micro-services et peut être utilisée de manière autonome ou comme une suite complète de services bancaires et de paiement de bout en bout. Elle comprend la gestion des canaux de distribution, la banque numérique, un hub API, des passerelles de paiement et des solutions d'acquisition pour les commerçants, la gestion des portefeuilles et des cartes, la gestion des fraudes et des risques, les tickets numériques et les places de marché.

Avec des bureaux déjà établis aux Émirats Arabes Unis et en Jordanie, l'Arabie saoudite deviendra une importante plaque tournante pour les opérations de BPC au Moyen-Orient. La présence de BPC dans le pays a été possible grâce à un partenariat stratégique avec Interpaymea. Interpaymea est un des principaux fournisseurs de solutions de paiement en Arabie saoudite. La société a des années d'expérience au service des institutions financières et des fournisseurs de paiement. Interpaymea représentera BPC en Arabie saoudite sur le plan commercial et offrira des services de livraison et d'assistance locaux aux clients mutuels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

M. Badri Alkadhim, fondateur d'Interpaymea a déclaré : « L'entrée de BPC en Arabie saoudite arrive à point nommé, alors même que le royaume accélère son programme de transformation numérique. Nos organisations sont complémentaires, Interpaymea apporte des services et des connaissances locales riches, tandis que BPC offre des solutions modernes en matière de banque, de commerce et de mobilité, actuellement en forte demande dans le royaume ».

M. AlAqqad, cofondateur et PDG d'Interpaymea, a partagé son enthousiasme : « BPC et Interpaymea partagent la même vision pour l'avenir du paiement, l'objectif étant de répondre précisément aux changements de comportement des clients lorsqu'ils effectuent des opérations bancaires, des achats, des déplacements et des paiements en magasin, sur des applications mobiles et en ligne. Je suis convaincu que notre partenariat intéressera les institutions financières qui veulent se différencier et jouer un rôle de premier plan sur les marchés en mutation du royaume dans les domaines de la banque, du commerce et de la mobilité. »

M. Khaled Moharam, directeur général, pays du golfe, a commenté : « Je suis fier de rejoindre BPC dans cette nouvelle aventure. Le moment est opportun. Je suis impressionné par la croissance rapide de l'entreprise et j'ai hâte de contribuer à son expansion dans les pays du golfe, un marché que je couvre depuis plus de 20 ans. C'est formidable de voir comment le marché évolue avec tout ce qui est sans contact ou en ligne et BPC est à la pointe de l'innovation dans ces domaines ».

M. Angelo Bertini, SVP, directeur général pour le Moyen-Orient et l'Afrique chez BPC a ajouté : « Je suis fier de voir BPC entrer sur le marché saoudien par un partenariat et une nomination stratégiques. Cette annonce reflète notre vision pour accroitre notre empreinte régionale. Le Moyen-Orient et les pays du golfe en particulier connaissent une vague d'innovation palpable dans le commerce, la banque et la mobilité avec de nouvelles expériences de paiement : des domaines d'expertise clés de BPC. Le partenariat avec Interpaymea nous permet d'augmenter nos capacités dans le royaume et nous ne pouvions pas espérer un meilleur partenaire. Nous nous réjouissons à l'idée de partager les annonces positives à venir ».

À propos de BPC

Fondée en 1996, BPC Banking, Payments : Contexte définit l'organisation. La société s'est transformée au fil des ans pour offrir des solutions innovantes et pertinentes qui correspondent au mode de vie actuel des consommateurs lorsqu'ils réalisent leurs opérations bancaires, leurs achats ou se déplacent dans les zones urbaines et rurales, créant ainsi un pont entre la vie réelle et le monde numérique. Avec 280 clients dans 90 pays, BPC collabore avec tous les acteurs de l'écosystème, des banques de premier rang aux néobanques, des fournisseurs de services de paiement (PSP) aux grands transformateurs, des géants du e-commerce aux startups, et des organismes gouvernementaux aux sociétés de transport locales. La suite SmartVista de BPC comprend des solutions de pointe couvrant les domaines de la banque, du commerce et de la mobilité, notamment des solutions de banque numérique, de guichets automatiques et de commutation, de traitement des paiements, de gestion des cartes et des fraudes, d'inclusion financière, de portails de commerçants, de transport et de villes intelligentes. www.bpcbt.com

À propos d'Interpaymea

Interpaymea est une fintech de paiement fondée en 2015 pour servir les institutions financières et proposer une technologie de pointe et des services à valeur ajoutée. L'objectif d'Interpaymea est d'offrir un ensemble intégré de produits et de services qui permettent de passer à une société de paiement numérique et sans paiement en espèce. Interpaymea a formé des alliances stratégiques avec les principaux fournisseurs de technologies de paiement. L'entreprise joint ses capacités de services professionnels à celles de ses partenaires afin de créer une expérience unique à la fois pour les clients et les commerçants. http://www.Interpaymea.com/

SOURCE BPC