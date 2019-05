Bradesco anuncia compra do BAC Florida Bank nos EUA

SÃO PAULO, 6 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- O Bradesco anuncia a celebração de um acordo para aquisição do BAC Florida Bank ("BAC Florida"), banco comercial do Estado da Florida especializado na prestação de serviços financeiros nos EUA, com destaque para pessoas físicas de alta renda não-residentes. Com a transação, o Bradesco reitera seu compromisso em gerar valor de longo-prazo aos acionistas e clientes, fortalecendo sua base de atuação em diferentes mercados.

O valor da transação é de aproximadamente US$500 milhões e a operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores competentes no Brasil e nos EUA.

Com ativos de US$ 2,2 bilhões e patrimônio líquido de US$ 206 milhões, o BAC Florida opera em diferentes áreas de negócios, como Private Banking & Wealth Management, Corporate & Institutional Banking e Crédito Imobiliário. Oferece, também, serviços bancários pessoais, comerciais e digitais, com clientes em 49 estados norte-americanos e opera uma Broker Dealer.

"Expandir nossa oferta de produtos e serviços através do BAC Flórida é uma forma de sermos o principal banco de wealth management para nossos clientes, que demandam cada vez mais por diversificação e acesso a soluções globais", afirma Octavio de Lazari, presidente executivo do Bradesco.

Para o Bradesco, a aquisição tem importância estratégica, uma vez que ampliará a oferta de investimentos nos EUA aos seus clientes de alta renda (Prime) e do Private Bank, além de outros serviços bancários, como conta corrente, cartão de credito e financiamento imobiliário. O Bradesco também terá a oportunidade de expandir negócios relacionados a clientes corporativos e institucionais.

"Estamos satisfeitos por termos chegado a este acordo com o Bradesco. Temos certeza que esta transação irá continuar a contribuir para o sucesso dos nossos clientes e para o desenvolvimento profissional e pessoal da equipe do BAC Florida", disse Carlos Pellas, Co-Chairman do BAC Florida.

Participaram da operação por parte do Bradesco, o Bradesco BBI, como assessor financeiro e o Shearman & Sterling LLP como assessor legal. O Sandler O'Neill & Partners, L.P atuou como assessor financeiro do BAC Florida e de seus acionistas controladores. Hughes Hubbard & Reed e Avila Rodriguez Hernandez Mena & Ferri, LLP (ARHMF) atuaram como assessores legal dos acionistas e do BAC Florida, respectivamente.

Sobre o BAC Flórida

Com 45 anos de expertise em banking, o BAC Florida está sediado no bairro de Coral Gables, Miami, EUA. Faz parte do Grupo Pellas, um conglomerado empresarial com mais de 140 anos e operações em 10 países. O BAC Florida encerrou o ano de 2018 com ativos totais de US$ 2.235 milhões, patrimônio líquido de US$ 205,9 milhões e lucro líquido de US$ 29,4 milhões. Tem hoje cerca de 10 mil clientes.

O BAC Florida opera prioritariamente nas seguintes áreas de negócios: Private Banking & Wealth Management, Corporate & Institutional Banking e Crédito Imobiliário. Também oferece serviços bancários pessoais, comerciais e digitais domésticos e opera uma Broker Dealer.

O banco norte americano conta com clientes nos mercados doméstico e internacional. Adicionalmente, tem forte relacionamento com estrangeiros não-residentes de alta renda, aos quais fornece serviços financeiros, incluindo crédito imobiliário.

