Brain Navi NaoTrac, le robot de navigation neurochirurgicale, a reçu le marquage CE en 2021

Le NaoTrac est équipé d'un système de navigation de haute précision ; l'enregistrement du patient est effectué avec un processus de vision automatique sans contact. Les instruments chirurgicaux sont reconnus en quelques secondes grâce à un algorithme d'enregistrement breveté.

Les chirurgiens peuvent choisir le parcours chirurgical avec une vision 3D pour un emplacement anatomique précis pendant la préparation de la planification préopératoire et contrôler le robot pendant toute la procédure. L'unique procédure de navigation permet au chirurgien de planifier et de laisser la navigation chirurgicale agir « comme un assistant ».

« La robotique et l'intelligence artificielle sont l'avenir des soins de santé, avec un potentiel remarquable non seulement pour faire progresser les soins aux patients, mais également pour accroître l'accès à ces avantages. Il est essentiel d'augmenter le degré de précision de la chirurgie », a déclaré Shinn-Zong Lin, M.D. PhD., surintendant du centre médical Hualien Tzu-Chi. Shinn-Zong Lin est également un membre honoré de l'AAAS (American Association for the Advancement of Science). Le Dr Lin a également mentionné que « la technologie utilisée par le robot de navigation chirurgicale peut être utilisée dans divers domaines médicaux, comme l'immunothérapie, la greffe de cellules, l'implantation de micropuces, etc., où un degré élevé de précision est nécessaire. Par conséquent, le robot de navigation chirurgicale a non seulement la capacité de procéder à un drainage ventriculaire externe (DVE) ou à une résection tumorale, mais il a également le potentiel de collaborer dans ces domaines. »

Toute cette technologie robotique est basée sur une plateforme SMART (Surface Mapping Auto-registration Technology) et est brevetée par Brain Navi Biotechnology. Cette plateforme fusionne la vision machine, la technologie robotique et les algorithmes pour obtenir une « imagerie en temps réel », une « chirurgie précise » et des « résultats minimalement invasifs » pendant la chirurgie. La plateforme SMART est une technologie hautement extensible et peut intéresser d'autres domaines que la neurochirurgie. Ainsi, Brain Navi Biotechnology s'appuie sur une coopération industrie-université et collabore avec l'Université de Chenggong de Taiwan pour développer un projet de navigation avec assistance robotique pour les traitements ablatifs au niveau du foie. S'appuyant sur les orientations de la recherche et du développement, la plateforme SMART a pour objectif la mise en œuvre de traitements précoces pour les 10 cancers les plus fréquents au monde.

Brain Navi Biotechnology est actuellement à la recherche de partenaires stratégiques et d'utilisateurs prêts à adopter ses produits. Brain Navi Biotechnology tiendra une émission LIVE pour partager LE FUTUR DES CHIRURGIES ROBOTISÉES lors de l'Expo Healthcare 2021 à Taiwan du 2 au 5 décembre 2021. Pour plus d'informations, consultez le site https://brainnavi.com/product/naotrac/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1695054/Brain_Navi_NaoTrac.jpg

Related Links

https://brainnavi.com



SOURCE Brain Navi Biotechnology Co., Ltd.