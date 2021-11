Brain Navi NaoTrac recibió la aprobación de la marca CE europea en 2021

"Los tiempos de cirugía largos, la alta concentración y la precisión requieren mucha resistencia física para los neurocirujanos en cada procedimiento. Esto, a su vez, puede afectar el rendimiento de la cirugía", dijo Jerry Chen, M.D., consejero delegado de Brain Navi Biotechnology. "Utilizar NaoTrac para navegar en el cráneo no solo reduce el tiempo de anestesia, sino que también mejora el bienestar del paciente gracias a intervenciones menos invasoras".

El NaoTrac está equipado con un sistema de navegación de alta precisión; el registro del paciente se realiza con un proceso de visión artificial sin contacto. Los instrumentos quirúrgicos se reconocen en segundos con su algoritmo de registro patentado.

Los cirujanos pueden elegir la vía de la cirugía con una visión 3D para una ubicación anatómica precisa durante la preparación de la planificación previa a la operación y monitorear el robot durante todo el procedimiento. El procedimiento de navegación único permite al cirujano planificar y dejar que la navegación quirúrgica actúe como asistente.

"La robótica y la inteligencia artificial son el futuro de la atención médica, con un potencial notable no solo para mejorar la atención al paciente, sino también para aumentar el acceso a estos beneficios. Lo esencial es aumentar el grado de precisión de la cirugía", dijo Shinn-Zong Lin, MD PhD., superintendente del Centro Médico Hualien Tzu-Chi. El doctor Lin también es miembro de honor de la AAAS (Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia). El doctor Lin también mencionó que "La tecnología utilizada por Surgical Navigation Robot se puede utilizar en varios campos médicos, como inmunoterapia, trasplante de células, implantación de microchips, etc., donde se requiere un alto grado de precisión. Por lo tanto, el Surgical Navigation Robot no sólo tiene la capacidad de ejecutar EVD o la resección de tumores, sino también el potencial para colaborar dentro de estos campos".

Toda esta tecnología robótica se basa en una plataforma SMART (Surface Mapping Auto-Registration Technology) y está patentada por Brain Navi Biotechnology. Combina visión artificial, tecnología robótica y algoritmos para lograr "imágenes en tiempo real", "cirugía precisa" y "resultados mínimamente invasivos" durante la cirugía. La plataforma SMART es una tecnología altamente extensible, además de la neurocirugía, Brain Navi Biotechnology tiene una cooperación entre la industria y la academia que coopera con la Universidad Chenggong de Taiwán para desarrollar un proyecto de navegación por ablación hepática. La plataforma SMART se dirige a la aplicación de los 10 mejores tratamientos tempranos del cáncer del mundo como dirección de investigación y desarrollo.

Brain Navi Biotechnology está buscando socios estratégicos y adoptantes pioneros. Brain Navi Biotechnology realizará una transmisión EN VIVO para compartir EL FUTURO DE LAS CIRUGÍAS ROBÓTICAS durante la EXPO Healthcare 2021 en Taiwán del 2 al 5 de diciembre de 2021. Para obtener más información, visite https://brainnavi.com/product/naotrac/

