BRANCH ADQUIRE NOVA LAUNCHER E SESAME UNIVERSAL SEARCH PARA CRIAR NOVAS FORMAS DE USUÁRIOS ENCONTRAREM E ENGAJAREM COM APLICATIVOS

O launcher mais conhecido da internet, o Nova, e a ferramenta de pesquisa em dispositivo Sesame, ajudam a Branch a desenvolver o futuro do app discovery e navegação.

PALO ALTO, Calif., 19 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Branch , a plataforma líder de mobile linking e mensuração, adquiriu a Nova Launcher, launcher mais popular do Android, e a Sesame Universal Search, uma empresa de crescimento rápido que oferece ferramenta de busca no dispositivo para Android. Essas duas aquisições vão ajudar a Branch a continuar aproveitando uma imensa oportunidade de criar formas novas e melhores para que os usuários descubram aplicativos e engajem com eles. A colaboração vai ampliar o valor da rede da Branch para mais de 300 bilhões de links mobile.

"O ecossistema mobile é incrivelmente restrito, com as empresas de jardins murados controlando toda a distribuição e acesso de aplicativos", conta o CEO e cofundador da Branch, Alex Austin. "A Nova e a Sesame ultrapassaram esses limites do que o Android pode oferecer e agora estamos animados para trabalhar com as equipes das duas empresas para desenvolver e escalar ainda mais o futuro da descoberta de aplicativos", declara.

Kevin Barry, fundador da Nova, e Cliff Wade, Gerente de Community, assim como Phil Wall, e Steve Blackwell, cofundadores da Sesame, se uniram à Branch para continuar a desenvolver as duas plataformas e oferecer suporte a uma comunidade de milhões de pessoas que usam seus aplicativos diariamente.

"A Nova tem sido um projeto extremamente satisfatório para se trabalhar, mas eu sempre quis atuar em algo com um escopo ainda maior," disse Kevin Barry, fundador da Nova Launcher. "Quando a Branch me abordou pela primeira vez, em 2018, eu vi um potencial; mas quando nos reencontramos recentemente, eu vi sucesso. Minha prioridade ainda é a comunidade da Nova e manter o launcher o mesmo aplicativo que sempre foi, mas estou empolgado para trazer novas ferramentas e contribuir para uma plataforma maior"

"Na Sesame, sempre tivemos mais boas solicitações de usuários do que podíamos desenvolver", relata Phil Wall, cofundador da Sesame. "Agora, temos os recursos para isso. Com a visão da Branch e tendo o Steve e o Kevin no comitê, acredito que vamos fazer um trabalho muito bom."

A Branch está animada para trabalhar com os fundadores dos dois aplicativos. Eles serão essenciais para os planos futuros e o engajamento das comunidades construídas pela Nova e pela Sesame.

Sobre a Branch

A Branch oferece as plataformas líderes de mobile linking e mensuração, unindo a experiência do usuário com a atribuição por todos os dispositivos e canais. Branch foi a empresa escolhida por mais de 100 mil aplicativos desde 2014, incluindo Adobe, BuzzFeed, Yelp, Nubank e muitos outros, melhorando a experiência para mais de 3 milhões de usuários por mês por todo o mundo.

Branch, Branch Metrics e a logo de árvore da Branch são marcas registradas de empresas do grupo Branch Metrics, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros nomes de empresas, marcas e produtos podem estar registrados sob a respectiva empresa.

Media Contact: Paula Mantle, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/326088/Branch_Logo.jpg

FONTE Branch

SOURCE Branch