BRANCH COMPRA ADLIBERTAS PARA INVESTIR EM UMA PLATAFORMA DATA-FIRST E AVANÇAR NO CRESCIMENTO DE APLICATIVOS

A aquisição da AdLibertas reforça do investimento contínuo da Branch na construção de habilidades de mensuração de dados de última geração

PALO ALTO, Calif., 1 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Branch, plataforma líder em mobile linking e mensuração, comprou a Ad Libertas, uma plataforma de predição de dados criada para aplicativos mobile. A aquisição aumentará o valor da Branch como um parceiro de mensuração móvel (MMP - Mobile Measurement Platform) para empresas que buscam o crescimento, engajamento e aumento de receita pelos diversos canais de marketing.

"O ecossistema de mobile advertisement está cada vez mais complexo e voltado para a privacidade, mas a AdLibertas está um passo à frente na construção de um futuro em que os profissionais de marketing ainda dependem de dados para continuarem efetivos", disse Mike Molinet, COO e Co-fundador da Branch. "Estamos muito empolgados para trazer a equipe da AdLibertas para dentro de casa e usar toda a sua expertise para expandir as ofertas de MMP da Branch˜.

A AdLibertas foi fundada em 2016 para ajudar os desenvolvedores de aplicativos a usarem os dados que já tinham sobre os usuários para monitorar, impulsionar e otimizar seus aplicativos. Ao coletar e agregar fontes de dados complexas e dispersas, a AdLibertas gera insights importantes sobre o comportamento dos usuários, o que ajuda os desenvolvedores a responder questões que, por fim, contribuem para o crescimento do aplicativo.

"A publicidade e mensuração nos aplicativos estão passando por uma profunda transformação, que representa tanto um grande desafio quanto uma tremenda oportunidade para profissionais de marketing e growth", apontou Adam Landis, CEO da AdLibertas. "Somos há muito tempo fãs da Branch e a visão da empresa para o futuro. Estamos animados para unir forças e construir esse futuro juntos".

A junção da Branch com a Libertas vai acelerar a inovação e a construção de uma MMP de última geração, que permitirá a profissionais de marketing a continuar a crescer efetivamente e escalar seus aplicativos em um ecossistema centrado na privacidade do usuário.

Sobre a Branch

A Branch oferece as plataformas líderes de mobile linking e mensuração, unindo a experiência do usuário com a atribuição por todos os dispositivos e canais. Branch foi a empresa escolhida por mais de 100 mil aplicativos desde 2014, incluindo Adobe, BuzzFeed, Yelp, Nubank e muitos outros, melhorando a experiência para mais de 3 milhões de usuários por mês por todo o mundo.

Sobre a AdLibertas

A AdLibertas ajuda os aplicativos mobile a usar seus dados próprios para promover o crescimento. Sua plataforma de dados abrangente é capaz de processar trilhões de eventos para mais de 300 milhões de usuários por mês, gerando, de forma rápida e fácil, insights para entender e influenciar o comportamento dos usuários. Eles já ajudaram empresas como Audiomack, Match Group, Game Show Network e Publishers Clearing House, além do crescimento e sucesso de aplicativos favoritos, como Crossy Road, Temple Run, Infinite Word Search, Flipaclip e Flow Free.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/326088/Branch_Logo.jpg

CONTATO: Paula Mantle, [email protected]

FONTE Branch

SOURCE Branch