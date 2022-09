Branch oferece a primeira solução para visualizar resultados em aplicativos gerados por busca orgânica e campanhas de SEO

O SEO App Attribution da Branch captura e atribui com precisão cerca de 20% dos eventos em aplicativos gerados por busca orgânica

PALO ALTO, Calif., 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Branch, empresa líder em mensuração e mobile linking, agora é capaz de oferecer a agências e empresas mais insights sobre engajamento nos aplicativos e resultados de eventos gerados por tráfego de busca orgânica - é o que traz o recém lançado SEO App Attribution. Essa solução é pioneira no gênero e vai aliviar uma das principais dores associadas à mensuração de resultados de SEO.

"O SEO gera milhões de dólares em valor para as marcas", conta Jason White, SEO Centro de Excelência, PMG. "Ser capaz de comprovar o valor do SEO e seu ROI no contexto do engajamento de aplicativos é crítico. Desbloquear o ecossistema de aplicativos móveis para o SEO é um desafio importante e estamos animados que a Branch pode ajudar a resolver isso com uma mensuração e atribuição precisa das atividades dentro do aplicativo geradas pela busca orgânica".

O SEO App Attribution identifica as atividades geradas na maior parte das ferramentas de busca, incluindo Google, Yahoo e DuckDuckGo. A solução oferece atribuição confiável em um canal tradicionalmente muito difícil de mensurar. Como resultado, ela protege seu negócio contra atribuição errada, desperdício financeiro ou investimento em SEO abaixo do ideal. As marcas e agências podem agora entender melhor o real desempenho dos seus canais de SEO. Por consequência, isso permite que tomem decisões estratégicas mais embasadas, com uma visão mais completa de todos os canais.

"O Mobile SEO sempre teve muitos pontos cegos, principalmente em relação aos aplicativos, mas um estudo interno recente mostrou que cerca de um quinto de todos os eventos de canais não-pagos em aplicativos são gerados em buscas orgânicas", diz Alex Austin, CEO e Cofundador da Branch. "Nossa nova solução cria uma visibilidade sem precedentes do fluxo de tráfego da busca orgânica até dentro do aplicativo, lançando luz na questão. Isso vai permitir que as marcas otimizem a busca no mobile com uma atribuição precisa de quem realmente utiliza o aplicativo e que tipos de ações esses usuários completam, melhorando as tomadas de decisões e dando a profissionais de marketing o que precisam - tudo isso sem precisar de recursos de desenvolvedores ou impactar os rankings de busca".

Esse melhor entendimento do impacto do SEO no marketing permite que marcas e agências otimizem as suas decisões omnicanais. Além disso, elas podem também converter visitantes do site vindos de canais orgânicos, usando banners inteligentes para preencher a lacuna entre o SEO e as conversões no aplicativo.

O SEO App Attribution já está disponível. Veja mais aqui.

Sobre a Branch

A Branch oferece as plataformas líderes de mobile linking e mensuração, unindo a experiência do usuário com a atribuição por todos os dispositivos e canais. Branch foi a empresa escolhida por mais de 100 mil aplicativos desde 2014, incluindo Adobe, BuzzFeed, Yelp, Nubank e muitos outros, melhorando a experiência para mais de 3 milhões de usuários por mês por todo o mundo.

Media contact: Paula Mantle, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/326088/Branch_Logo.jpg

FONTE Branch

SOURCE Branch