Branden Hyatt fortsetter å vokse i Europa takket være etterspørsel etter ferie

CHICAGO, 15. sep., 2021 /PRNewswire/ -- Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) kunngjorde i dag at datterselskapet til Hyatt har inngått seks nye ledelses- og franchiseavtaler om hoteller i Europa knyttet til brandene The Unbound Collection by Hyatt, JdV by Hyatt, Hyatt Centric og Hyatt Regency, noe som ytterligere viser et økende ønske fra reisende, World of Hyatt-medlemmer og eiere av hoteller som tilbyr unike, særegne opplevelser og fremmer ekte bånd mellom mennesker og kulturer.

Dagens kunngjøring bygger på Hyatts vekststrategi for å utvide merkevareporteføljen sin betydelig i Europa innen utgangen av 2023 – de seks nye avtalene inngått forventes å øke Hyatts merkevaretilstedeværelse i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Sveits. Dette er i tillegg til det nylig annonserte planlagte oppkjøpet av Apple Leisure Group (ALG) , som forventes å utvide Hyatts europeiske merkevareavtrykk med 60 prosent.

"De nylig inngåtte avtalene markerer de positive fremskrittene vi gjør mot vår vekststrategi i Europa, og de nye prosjektene er en del av den solide rekken av hoteller med Hyatt-branden som skal åpnes i løpet av de kommende årene," sa Felicity Black-Roberts, Hyatts nestleder for utvikling i Europa. "Tilliten til gjestfrihetssektoren er fortsatt høy blant investorer, og vi er glade for å samarbeide med ledende eiere og operatører som anerkjenner verdien og lønnsomheten til hele Hyatts merkevareportefølje, med vekt på Hyatts uavhengige samlinger, inkludert brandene The Unbound Collection by Hyatt og JdV by Hyatt og livsstilsmerker, inkludert Hyatt Centric. Med disse nye avtalene bekrefter vi vår ekspertise på fritidsdestinasjoner, og garanterer at Hyatts brander fortsetter å resonere og tilby nye muligheter til fritidsreisende."

De nylig inngåtte avtalene inkluderer:

The Unbound Collection by Hyatt

Hotellet The Unbound Collection by Hyatt i Crans-Montana, Sveits

Det luksuriøse boutiquehotellet Rhodania i de sveitsiske alper forventes å bli en del av The Unbound Collection by Hyatt i 2023. Hotellet med 41 rom ligger for øyeblikket rett på den tredje teen til den berømte golfbanen Severiano Ballesteros, omtrent 1500 meter over havet i en av de mest prestisjefylte og veletablerte helårsdestinasjonene i Sveits. Regionen er også kjent for sitt mangfold av sportslige alternativer, inkludert ski, terrengsykling, fotturer og golf; en av de mest kjente golfturneringene som spilles på europeisk jord, finner sted i Crans-Montana hvert år. Hotellet forventes å følge varemerkets misjon med å tilby opplevelser som skaper uforglemmelige minner for gjester som søker kvalitet, men genuin service når de reiser. Inne på hotellet karakteriseres rommene og suitene av sin elegante og luksuriøse innredning. Hotellets mat- og drikkesteder skal tilby lokale produkter av høy kvalitet og regional mat på både hovedrestauranten og Swiss Chalet, og skape unike matopplevelser for verdensborgerlige, fritt-tenkende gjester.

Hotellet ll Tornabuoni i Firenze, Italia

Datterselskapene til Hyatt har inngått en franchiseavtale med AG Group om hotellet Il Tornabuoni i Firenze, som vil slutte seg til branden The Unbound Collection av Hyatt. Det luksuriøse boutiquehotellet med 62 rom forventes å åpne i oktober 2021 og vil være den første eiendommen for Hyatt-branden i Firenze. Den historiske eiendommen på Via de Tornabuoni skal være omgitt av mange eksklusive motebutikker og noen av de mest ekstraordinære turistattraksjonene. Gjestene vil kunne gå tilbake i tid ved å klatre opp Giottos Campanile, et marmorert gotisk tårn som gir en spektakulær utsikt over byen, og finne den historiske Ponte Vecchio, som er en middelaldersk bro med autentiske italienske smykkebutikker, rett ved dørstokken. Hotellets interiørdesign er nøye kuratert, gjenspeiler sine historiske røtter fra renessansen og tilbyr gjestene en historisk opplevelse. Referanser til byens arkitektur, historie, natur og mat vil bli vevd inn i hotellets design og fasiliteter.

JdV by Hyatt

Hotellet Tribune i Roma, Italia

Hotellet Tribune, som forventes å slutte seg til branden JdV by Hyatt, vil markere en betydelig og etterlengtet milepæl i Hyatts vekststrategi: introduseringen av Hyatt-branden i Roma. Datterselskapet til Hyatt har inngått en franchiseavtale med AG Group om det nye hotellet i byen som står i UNESCOs verdensarvliste. Hotellet er planlagt å åpne i oktober 2021. Roma, som en gang var hovedstaden i en arkaisk republikk og imperium, er kjent som "den evige byen", og er i dag en politisk hovedstad, et religiøst sentrum og et minnesmerke over fortidens kreative fantasi. Liggende like ved Via Veneto, kjent i Federico Fellinis film La Dolce Vita, og i nærheten av de store turistattraksjonene, vil det eksklusive hotellet med 52 rom inspirere til spennende turer i nabolaget. Enten gjestene planlegger å avslutte kvelden stilig på hotellets takterrasse med utsikt over Villa Borghese eller dra ut på byen som en innfødt for å bli kjent med byens natteliv, vil det pulserende hotellet Tribune ønske alle velkommen med sitt sosialt inkluderende konsept i sentrum av Romas mest livlige nabolag.

Hotellet JdV by Hyatt i Bordeaux, Frankrike

Som neste steg i Hyatts uavhengige samlingsportefølje, forventes merkevaren JdV by Hyatt å åpne sitt første hotell i Bordeaux, Frankrike, en by rik på arkitektonisk og kulturell arv med høydepunkter som inkluderer den berømte havnen, Port de la Lune, som er med i UNESCOs verdensarvliste. Datterselskapet til Hyatt har inngått en franchiseavtale med Alboran Hotels and Hospitality om et JdV by Hyatt-hotell som forventes å åpne i 2022. Liggende i en av de mest aktive distriktene i Bordeaux, vil det selvstendige hotellet være en ekte gjenspeiling av det lokale nabolaget, slik at gjestene kan fordype seg i Bordeaux sin kultur og komme i kontakt med lokalsamfunnet. Eiendommen på 147 rom har en hovedrestaurant og bar hvor gjestene kan nyte regionale smaker, matretter og drikke, samt en privat takbar og en terrasse for unike opplevelser. Andre gjennomtenkte refleksjoner av den lokale kulturen på hele hotellet vil lokke gjestene som søker et livlig og sosialt inkluderende opphold for å omfavne den frie ånden til Bordeaux.

Hyatt Centric

Hyatt Centric Altstadt Hamburg i Hamburg, Tyskland

Branden Hyatt Centric skal debutere i Tyskland under en franchiseavtale med et datterselskap til Hyatt og SV Hotel AG. Hyatt Centric Altstadt Hamburg ligger i Moenckebergstrasse, en av Hamburgs mest livlige handlegater. Som et merke synonymt med eventyr og beliggenhet i sentrum av handlingen, er Hyatt Centri-branden et perfekt tillegg til de pulserende omgivelsene. I tillegg til å sikre en sterk inngang for merkevaren i Hamburg, et sentralt internasjonalt reisemål for fritid og forretning, er Hyatt Centric Altstadt Hamburg planlagt åpnet i 2025 og skal være det andre hotellet til Hyatt-branden i byen, ved siden av Park Hyatt Hamburg. Eiendommen skal ha en fantastisk restaurant og bar i toppetasjen, uteservering og et treningssenter.

Hyatt Regency

Hyatt Regency Madrid Residence s i Madrid, Spania

Hyatt Regency Hesperia Madrid skal utvide sin nåværende hotellovernatting til å omfatte en boligkomponent – Hyatt Regency Madrid Residences. Det nye komplekset med 22 luksusleiligheter skal ligge på Paseo de la Castellana, i hjertet av hovedstadens finansielle sentrum og i nærheten av mange internasjonale selskaper, diplomatiske kontorer og ambassader. Boligene skal ha luksuriøse og romslige leiligheter, alt fra 100 kvadratmeter til en eksepsjonell 350 kvadratmeter stor takleilighet med en terrasse på 100 kvadratmeter med panoramautsikt over byens hovedgate. Designet for produktivitet og sjelefred, har gjestene til Hyatt Regency Madrid Residences tilgang til tjenester og fasiliteter på Hyatt Regency Hesperia Madrid. Gjestene som søker intuitive opplevelser og stressfrie miljøer, vil finne alt de trenger for å holde kontakt og få energi på Hyatt Regency Madrid Residences.

Hyatt har nylig åpnet følgende hoteller i Europa:

For mer informasjon om Hyatt-hoteller, se: www.hyatt.com.

Begrepet "Hyatt" brukes for enkelhets skyld i denne utgivelsen for å referere til Hyatt Hotels Corporation og/eller en eller flere av deres datterselskaper.

