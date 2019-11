Brasil Network Group realiza Meeting "Desafios Urbanos"

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Os problemas do Brasil são inúmeros, mas talvez nenhuma área concentre tantos gargalos quanto a infraestrutura. O estudo "Infraestrutura e Regulação", da série Panorama Brasil, realizado, em 2018, pela consultoria Oliver Wyman, aponta que o Brasil investiu, entre 2011 e 2016, em média 2,2% do PIB ao ano em programas de infraestrutura. Seria necessário quase dobrar o valor e investir 4% por 25 anos para que o país chegasse a níveis universalizados de qualidade de serviços.

Analisando este cenário, o Brasil Network Group traz no dia 19 de novembro a realização do "BNGroup Meeting – Desafios Urbanos".

Através de Talks de 15 minutos, o Meeting tem como objetivo discutir e apresentar propostas para o setor de infraestrutura, focando em projetos que ofereçam condições para o desenvolvimento econômico do país.

Entre os palestrantes já confirmados estão: Eduardo Barros Millen (Sócio-diretor da Zamarion e Millen Consultores), Luis Antonio Lindau (Diretor de Cidades da WRI), Massami Uyeda Junior (Sócio-fundador de Arap, Nishi & Uyeda Advogados), Marcelo Augusto Felipe (CEO Industrial and Logistics da Manserv), Adelson Rosenberg Coelho (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB), Marcos Barretto (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo).

Os caminhos da engenharia estrutural no Brasil e a preocupação com a qualidade; os impactos ambientais no ambiente urbano; soluções Inovadoras em PPP; Engenharia 4.0; oportunidades e limitações logísticas no país para atender os grandes centros; despoluição do Rio Pinheiros e gestão de ativos públicos estão entre os temas a serem abordados.

O BNGroup Meeting conta com o apoio institucional da A10- Inteligência de Negócios, Messe Muenchen Brazil, Unibes Cultural, Visite São Paulo e Fundação Vanzolini.

Inscrições em https://bit.ly/32K2WpG

Serviço:

Brasil Network Group - 1º Fórum de Infraestrutura

Data: 19/11/2019

Horário: 8h30 às 12h30

Local: UNIBES Cultural - Rua Oscar Freire, 2500 - São Paulo

Site: https://brasilnetworkgroup.com.br/bngroup-meeting-desafios-urbanos/

Sobre o Brasil Network Group

O Brasil Network Group (BNGroup) é uma plataforma multisetorial formada pela união de empresários, líderes corporativos, jornalistas e gestores de eventos para a realização de networking e geração de negócios. A missão do BNGroup é - através de fóruns, talks e encontros de relacionamento - promover, atualizar e aperfeiçoar o conhecimento empresarial com conteúdo atual e relevante, destacando grandes líderes globais com o objetivo de reduzir as fronteiras comerciais e de conhecimento nos mais diferentes segmentos.

FONTE BNGroup

