Brasil pós-eleições é tema de Seminário Mulheres Líderes

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- O LIDE MULHER promove amanhã, dia 23 de outubro, das 8h às 10h, mais uma edição do SEMINÁRIO MULHERES LÍDERES. O evento reunirá, no Copa Coworking by Vtex, na capital paulista, lideranças para debater "O cenário brasileiro pós-eleições".

O evento recebe Maria-Laura Santos Tarnow, que já foi eleita uma das mulheres mais influentes do Brasil e atualmente comanda um time de profissionais na The Estée Lauder Companies, empresa que detém marcas como MAC Cosmetics e Tom Ford; e Patricia Ellen da Silva, Country Manager da Optum Brasil que foi nomeada um dos 121 Jovens Líderes Globais de 2016 pelo Fórum Econômico Mundial por contribuições em prol da educação, desenvolvimento econômico e inovação digital. As duas se unem a Nadir Moreno, presidente do LIDE MULHER e anfitriã do encontro.

Com patrocínio da YPÊ, o SEMINÁRIO MULHERES LÍDERES conta com apoio do ESPAÇO COPA BY VTEX e GRUPO JEREISSATI. São fornecedores oficiais CDN COMUNICAÇÃO, ECCAPLAN e MOVE TO GO. NOVA BRASIL FM, PRNEWSWIRE e RÁDIOS BAND são mídia partners.

