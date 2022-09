Brasil precisa assumir o protagonismo da Bioeconomia Amazônica

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na semana em que o país comemorou o Dia da Amazônia, o maior bioma brasileiro foi destaque na palestra realizada pelo engenheiro Carlos Nobre, durante o evento promovido pelo Instituto de Engenharia e Entidades parceiras*, em comemoração aos 200 Anos da Independência.

Nobre, que é professor, doutor e passou boa parte da carreira focada nas questões climáticas, afirmou que é momento de buscar soluções e para tanto, os engenheiros são fundamentais. Segundo ele, o Brasil tem totais condições de liderar os países tropicais na busca do desenvolvimento da bioeconomia.

No entanto, alerta que a Amazônia já ativou o tipping point de "savanização" em função de várias intemperes, como o derretimento das geleiras na Groenlândia, o aumento da temperatura dos oceanos, dentre outros. "18% da floresta amazônica foi desmatada e outros 17% foi degradada e esses desmatamentos e degradações causam inúmeros impactos na vida humana."

Como exemplo mostrou números de um estudo indicando que apenas nos três primeiros dias do mês de setembro, foram registrados 8.740 focos de incêndios na floresta. Em setembro de 2021 inteiro foram 16.742 focos. "Vamos bater o recorde de agosto, que após 12 anos foi de 33.116 focos."

Para salvar a Amazônia será necessário combater o desmatamento e a degradação. "Olhando para frente o Brasil está se desindustrializando. A pergunta é: queremos ser fornecedores de commodities para nações industrializadas, ou também fornecedores de produtos da rica biodiversidade com valor agregado e ampla repartição de benefícios?"

Nobre destacou o projeto Pan-Amazônico do Instituto de Tecnologia da Amazônia-AmIT (https://amit.institute) que desenvolve no Instituto de Estudos Avançados da USP. O ambicioso projeto prevê a construção de laboratórios super avançados, sustentados por parceria público privada e já nasce em parceria com o MIT, Massachusetts Institute of Technology e um orçamento estimado de 900 milhões de dólares para os primeiros 5 anos de implantação e operação.

A palestra poderá ser assistida até o dia 07-outubro. Consulte: https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/200-anos-de-independencia-engenharia-em-foco

Ela fez parte do evento - 200 anos de Independência - Engenharia em Foco - realizado no dia 5 de setembro, com coordenação do Instituto de Engenharia em parceria com outras doze Entidades/empresa (ABCR, Abraciclo, ACSP, ANTP, CCInfra, Crea-SP, Senai, Simefre/Abifer, Sinaenco e Sinicesp), para registrar os avanços, desafios e perspectivas da Engenharia e comemorar o bicentenário de nossa Independência

