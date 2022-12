Brasil recebe bilhões de solicitações de anúncios em jogos e desponta no cenário mundial

Parceria da IAS com Gadsme fornece maior transparência para desempenho de publicidade no jogo e melhora na medição de qualidade da mídia

NOVA IORQUE, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Integral Ad Science (Nasdaq: IAS), líder global em qualidade de mídia digital, anunciou hoje uma parceria inédita no mercado com a Gadsme, uma plataforma premium de publicidade em jogos. A parceria permitirá que a IAS verifique o inventário de anúncios Gadsme globalmente e forneça aos profissionais de marketing visibilidade de terceiros e medição de tráfego inválido (IVT) por meio da plataforma IAS Signal.

"À medida que o mercado global de publicidade em jogos continua a crescer, estamos entusiasmados em fazer parceria com a Gadsme para desenvolver ainda mais a mensurabilidade e o desempenho da campanha em ambientes de jogos", disse Tom Sharma, Chief Product Officer da IAS. "Esta parceria cria um novo nível de transparência para os profissionais de marketing e garantirá a confiança de que eles estão engajando usuários reais e gerando resultados".

Brasil registra bilhões em solicitações

O Brasil é o mercado de jogos que mais cresce para a Gadsme, com um percentual de crescimento de usuários maior do que qualquer outro país. Na América Latina, Gadsme recebe por volta de 13 bilhões de solicitações de anúncios todos os meses em mais de 200 jogos, sendo 1,2 bilhão só no Brasil.

"O Brasil é um mercado essencial na América Latina e vemos esse crescimento em usuários como um ótimo resultado do trabalho que estamos fazendo na região. O número impressiona e enfatiza a força que o setor local tem no cenário mundial", destaca Simon Spaull, Chief Revenue Officer & co-fundador na Gadsme.

Solução promete minimizar os desafios

Os ambientes do jogo apresentam vários desafios para a medição de verificação, incluindo vários tipos de dispositivos e plataformas, o que dificulta o uso de um único conjunto de tecnologia para cobertura de verificação. A solução da IAS combate esse problema, permitindo que os profissionais de marketing validem se as impressões são livres de fraudes, verifiquem se suas campanhas alcançam pessoas reais e as equipem com insights críticos de campanha. Todas as medições de qualidade de mídia para anúncios no jogo são relatadas por meio da plataforma IAS Signal e incluem campanhas para celular e navegação na web.

"Este anúncio solidifica ainda mais a Gadsme como líder em tecnologia transformadora para a indústria de anúncios de jogos, especificamente em ambientes 3D. Os formatos de anúncios de vídeo, display e áudio não intrusivos da Gadsme permitem que os editores monetizem seus jogos sem interromper a experiência do jogador. Isso é extremamente vantajoso para marcas globais e ajuda os anunciantes a alcançar seu público-alvo em um ambiente seguro e ideal. A Gadsme tem orgulho de fazer parceria com a IAS para oferecer maior transparência ao nosso inventário e ajudar a impulsionar a publicidade no jogo", acrescenta Simon Spaull.

A IAS está expandindo as integrações com parceiros de jogos para fornecer maior transparência no desempenho da publicidade. A IAS continuará abordando a medição de verificação em todo o cenário mais amplo de publicidade no jogo para fornecer cobertura aos anunciantes onde for importante.

Para mais informações, visitet https://integralads.com ou https://gadsme.com .

Sobre a Integral Ad Science

A Integral Ad Science (IAS) é líder global em qualidade de mídia digital. A IAS faz com que cada impressão conte, garantindo que os anúncios sejam visualizados por pessoas reais, em ambientes seguros e adequados, ativando a segmentação contextual e impulsionando a otimização do caminho de fornecimento. Nossa missão é ser a referência global de confiança e transparência na qualidade de mídia digital para as principais marcas, editores e plataformas do mundo. Fazemos isso por meio de tecnologias orientadas por dados com sinais e insights acionáveis em tempo real. Fundada em 2009, a IAS trabalha com milhares dos principais anunciantes e editores premium em todo o mundo. Para mais informações visite integralads.com .

Sobre Gadsme

Gadsme é a plataforma premium de publicidade em jogos mais avançada do mundo. Recentemente apoiado pela UbiSoft e Galaxy Interactive e trabalhando com alguns dos maiores jogos e anunciantes do mundo. O produto exclusivo da Gadsme oferece estabilidade e inventário premium, com um conjunto de opções exclusivas, incluindo anúncios no jogo baseados em desempenho clicável e anúncios de áudio lançados recentemente, para atender todo o mundo da publicidade com KPIs mensuráveis e maximizar a receita dos estúdios de jogos.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1136891/Integral_Ad_Science_Logo.jpg

CONTATO: [email protected]

FONTE Integral Ad Science, Inc.

SOURCE Integral Ad Science, Inc.