BRASILAGRO - RELATÓRIO ANUAL: FORM 20-F

SAO PAULO, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ("BrasilAgro") arquivou no dia 04 de novembro de 2022, junto à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") o seu Relatório Anual – Form 20-F relativo ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2022.

Nos termos e para os efeitos das regras da New York Stock Exchange, o Relatório Anual – Form 20-F encontra-se disponível no site da BrasilAgro em www.brasil-agro.com. Adicionalmente, todos os acionistas da BrasilAgro poderão solicitar gratuitamente uma cópia física das demonstrações financeiras auditadas arquivadas junto a SEC. Para isso, devem entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da BrasilAgro, conforme indicado abaixo:

Departamento de Relações com Investidores

BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1309, 5º andar

01452-002 - São Paulo - SP - Brasil

Tel.: +55 11 3035-5374

E-mail: [email protected]

FONTE BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

