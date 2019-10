BRASKEM Arquiva Formulário 20-F de 2017

SÃO PAULO, 7 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A BRASKEM S.A (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; OTC: BRKMY; LATIBEX: XBRK) ("Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado que seu Formulário 20-F referente ao exercício social encerrado no ano de 2017 ("Formulário 20F 2017") foi arquivado hoje na U.S. Securities Exchange Comission ("SEC"). O documento também já está disponível para consulta no site de Relações com Investidores da Braskem no endereço: www.braskem.com.br/ri.

Os acionistas da Companhia poderão receber cópia impressa das demonstrações financeiras auditadas constantes do Formulário 20F 2017, sem ônus, mediante solicitação.

Em relação ao Formulário 20-F referente ao exercício social encerrado no ano de 2018, a Braskem segue empreendendo todos os esforços para o seu arquivamento na SEC o mais rápido possível.

Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores através do telefone (11) 3576-9531 ou do e-mail braskem-ri@braskem.com.br.

