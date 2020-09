Braskem lance avec succès la production commerciale de sa nouvelle chaîne de production de polypropylène d'envergure mondiale à La Porte, au Texas

La nouvelle ligne affirme la position de Braskem en tant que premier producteur de polypropylène en Amérique du Nord

LA PORTE, Texas et PHILADELPHIE, 10 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Braskem (B3 : BRKM3, BRKM5 et BRKM6 ;NYSE : BAK ; LATIBEX : XBRK), le plus grand producteur de polyoléfines du continent américain et le premier producteur de biopolymères au monde, annonce aujourd'hui le lancement réussi de la production commerciale de sa toute nouvelle chaîne de production de polypropylène d'envergure mondiale située à La Porte, au Texas.

La nouvelle ligne de Braskem a une capacité de production de plus de 450 kilotonnes (kt), soit 1 milliard de livres par an, et peut produire la totalité du portefeuille de polypropylène, y compris une large gamme de produits comprenant des homopolymères, des copolymères d'impact et des copolymères aléatoires. La construction a débuté en octobre 2017 et la phase finale de construction mécanique s'est achevée en juin 2020. Le lancement de la production commerciale fait suite à l'achèvement réussi du processus de mise en service ainsi qu'à la réalisation des protocoles d'assurance qualité élevés des produits de Braskem.

Mark Nikolich, le PDG de Braskem America, a déclaré : « Le lancement de la production commerciale sur notre nouvelle chaîne de production de polypropylène d'envergure mondiale à La Porte affirme clairement la position de Braskem en tant que leader du marché nord-américain du polypropylène. Notre investissement de 750 millions de dollars dans la plus grande chaîne de production de polypropylène du continent américain, et la première nouvelle usine de polypropylène en Amérique du Nord depuis 2008, reflète notre engagement durable à répondre aux besoins de nos clients aujourd'hui et à long terme. Avec le lancement prochain de notre nouveau centre d'exportation mondial à Charleston, en Caroline du Sud, nous accroîtrons significativement notre capacité à servir nos clients en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie grâce à notre nouvelle capacité de production aux États-Unis. Je tiens également à remercier personnellement toute l'équipe de Braskem, ainsi que nos partenaires de conception et de construction, pour avoir mené à bien ce projet important dans un environnement COVID-19 difficile. La sécurité des membres de notre équipe est toujours notre priorité absolue et leurs performances exceptionnelles tout au long du projet témoignent de leur engagement en faveur de l'excellence professionnelle ».

La construction de l'établissement a eu un effet positif sur l'économie de la région de la côte du golfe du Texas, qui a employé environ 1300 travailleurs pour le développement et la construction. Cinquante autres emplois permanents à plein temps ont été créés à Braskem pour soutenir la production commerciale à long terme. La conception de l'usine a été élaborée dans le droit fil de l'engagement de Braskem en faveur de la durabilité et de l'attention portée aux éco-indicateurs tels que les émissions, l'eau et l'efficacité énergétique, ainsi que le recyclage et la réduction des déchets. Pour de plus amples informations sur la nouvelle chaîne de production de Braskem, veuillez consulter le site www.braskem.com/usa/delta.

« Le démarrage de notre nouvelle chaîne de production intervient à un moment où le secteur nord-américain du polypropylène en a le plus besoin. Le marché s'est adapté à la pandémie de COVID et la demande en Amérique du Nord est revenue aux niveaux d'avant la pandémie. Cette demande, associée aux récents défis opérationnels du secteur, a créé une situation où les clients d'Amérique du Nord ont besoin de notre soutien. Nous sommes ravis d'apporter la nouvelle capacité de production à nos clients non seulement en Amérique du Nord, mais aussi à des clients internationaux », a commenté Alexandre Elias, directeur adjoint, Polypropylene North America.

En juin 2020, Braskem America a annoncé le développement de son nouveau centre d'exportation mondial à Charleston, en Caroline du Sud, afin de mieux servir les clients internationaux à partir du marché américain. Le nouveau centre d'exportation mondial fournira des services d'emballage, d'entreposage et d'expédition à l'exportation pour soutenir les établissements de production de polypropylène de Braskem aux États-Unis. La phase de conception et de développement étant bien engagée, le nouveau centre d'exportation mondial devrait être achevé d'ici le troisième trimestre 2020 et aura la capacité de prendre en charge des expéditions à l'exportation pouvant atteindre 450 millions de livres (204 kilotonnes) de polypropylène et de polymères spéciaux par an vers les clients de Braskem dans le monde entier. Le port de Charleston offre des services quotidiens de transport intermodal et ferroviaire express de marchandises et plus de 20 transporteurs maritimes livrent des marchandises d'exportation entre Charleston et plus de 150 pays dans le monde.

Pour soutenir l'utilisation durable du polypropylène à travers le développement de l'économie circulaire et les investissements dans celle-ci, Braskem America est récemment devenu membre fondateur et partenaire financier de la Polypropylene Recycling Coalition, dont l'objectif principal est d'accroître la récupération et la réutilisation du polypropylène aux États-Unis.

La Polypropylene Recycling Coalition, une initiative de The Recycling Partnership, est une collaboration visant à améliorer l'infrastructure de recyclage du polypropylène aux États-Unis, en mettant l'accent sur l'augmentation de l'accès au recyclage en bordure de rue pour le polypropylène, afin de garantir que ce matériau d'emballage essentiel soit largement récupéré et réutilisé sur les marchés finaux, notamment les emballages de produits alimentaires et de boissons, les produits de consommation et les pièces automobiles. La coalition accorde des subventions pour soutenir les programmes de recyclage en bordure de rue des collectivités locales, des autorités chargées des déchets solides et des tribus reconnues au niveau fédéral. Pour en savoir plus sur la Polypropylene Recycling Coalition, les membres fondateurs et les modalités d'adhésion, consultez le site recyclingpartnership.org/polypropylene-coalition. Pour de plus amples informations sur la position de Braskem en matière d'économie circulaire, veuillez consulter le site www.braskem.com/circulareconomy.

À PROPOS DE BRASKEM

Avec une vision globale de l'avenir orientée vers les personnes et la durabilité, Braskem s'engage à contribuer à la chaîne de valeur pour renforcer l'économie circulaire. Les quelque 8000 membres de l'équipe de l'entreprise pétrochimique se consacrent chaque jour à améliorer la vie des gens grâce à des solutions chimiques et plastiques durables. Braskem possède un ADN innovant et un portefeuille complet de résines plastiques et de produits chimiques pour divers segments, tels que l'emballage alimentaire, la construction, la fabrication, l'automobile, l'agroalimentaire, les soins de santé et l'hygiène, entre autres. Avec 41 unités industrielles au Brésil, aux États-Unis, au Mexique et en Allemagne, et un chiffre d'affaires net de 52,3 milliards BRL (13,2 milliards USD), Braskem exporte ses produits à des clients dans plus de 100 pays.

Braskem America est une filiale indirecte propriété exclusive de Braskem S.A., dont le siège est à Philadelphie. La société est le premier producteur de polypropylène aux États-Unis, avec six usines de production situées au Texas, en Pennsylvanie et en Virginie occidentale, un centre d'innovation et de technologie à Pittsburgh, et des opérations à Boston visant à tirer parti des développements révolutionnaires dans le domaine de la biotechnologie et des matériaux avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.braskem.com/usa .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des projections et autres énoncés prospectifs (au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée) concernant des événements futurs. Ces énoncés reflètent les convictions et les attentes actuelles de Braskem en ce qui concerne les activités, l'économie et d'autres conditions futures de Braskem et sont fondés sur des hypothèses, sont soumis à des risques et des incertitudes et peuvent être modifiés à tout moment. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans limitation : (i) le maintien des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ou les effets continus de la pandémie ; (ii) la contraction ou l'absence de croissance des segments de marché sur lesquels Braskem est en concurrence et sur lesquels ses produits sont vendus, (ii) les retards imprévus dans la mise en service, (iii) la concurrence accrue des importations ou des marchés d'exportation, (iv) l'incapacité d'anticiper les tendances futures du marché et les besoins futurs des clients de Braskem, (v) l'impact des catastrophes naturelles sur l'établissement de Braskem à La Porte et ses fournisseurs et (vi) d'autres facteurs détaillés dans les documents que Braskem dépose périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions des règles d'exonération (safe harbor) contenues dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525427/Braskem_Logo.jpg

