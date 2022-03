BRATŘI BRYANOVI POŘÁDAJÍ AUKCI NA PODPORU ÚSILÍ ELINY SVITOLINOVÉ PŘI POMOCI UKRAJINĚ S NÁZVEM „RACQUETS FOR REFUGEES"

BUSH TENNIS CENTER OZNAMUJE ZAHÁJENÍ AUKCE V PRŮBĚHU AKCE „TENNIS WITH THE STARS" (TENIS S HVĚZDAMI) DNE 8. BŘEZNA

INDIAN WELLS, Kalifornie, 4. března 2022 /PRNewswire/ – Bob a Mike Bryanovi ve čtvrtek oznámili, že během turnaje BNP Paribas Open, konaného ve dnech 8. až 20. března zahájí charitativní aukci „Racquets for Refugees" (Tenisové rakety pro uprchlíky) na podporu úsilí Eliny Svitolinové při poskytování humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Před dvěma měsíci se bratři Bryanovi, nejúspěšnější deblový tým ATP všech dob, zavázali k účasti na akci „Tennis with the Stars", aby jejím prostřednictvím pomohli získat finanční prostředky, které budou věnovány programu Bush ACE Outreach Program a Nadaci Eliny Svitolinové.

Bratři Bryanovi se na podporu činnost programu Bush ACE Outreach Program do Texasu vydali již několikrát. V roce 2018 navštívila západní Texas Elina Svitolinová, hvězda organizace WTA, aby tento program také podpořila. Poté, co spatřila jeho výsledky na vlastní oči, se rozhodla založit vlastní nadaci.

Tim Stallard, výkonný ředitel sportovního centra Bush Tennis Center, podnikl dvě cesty do Kyjeva, aby Elinu Svitolinovou v jejím úsilí podpořil, a bude pořadatelem nadcházejících sbírek v Indian Wells v Kalifornii dne 8. března a v Austinu v Texasu dne 21. března. Jejich výsledky půjdou ve prospěch programu Bush ACE Outreach Program a Nadace Eliny Svitolinové.

„Bush ACE Outreach Program se těší podpoře ze strany Boba a Mikea Bryanových a také Eliny Svitolinové, a jsme hrdí na to, že můžeme podpořit Elininy programy na Ukrajině. Když jsme sledovali hrůzy, které se na Ukrajině odehrávají, věděli jsme, že musíme vyvinout větší úsilí," prohlásil Stallard.

Ve sbírkové aukci „Racquets for Refugees" budou vydraženy tenisové rakety s podpisy a dary hvězd organizací ATP a WTA, a to včetně legendárních hráčů a hráček a současných šampionů.

„Všichni jsme zdrceni, když vidíme, jaká tragédie se na Ukrajině odehrává," svěřil se Bob Bryan. „Děti by si měly hrát na hřištích a na tenisových kurtech, ne trávit čas v protiatomových krytech a ve vlacích, ve kterých prchají ze svých domovů. Tenisový svět tvoří úzce semknutou rodinu a jsem si jistý, že až 8. března aukci zahájíme, dočkáme se ze strany hráčů úžasné podpory."

Akce „Tennis with The Stars" je charitativní exhibicí celebrit, pořádanou v resortu Omni Rancho Las Palmas. Hlavními hvězdami akce, která bude zahrnovat seminář Thrills and Drills, Pro-Am s celebritami a setkání v rámci „šťastné hodinky", se stanou Elina Svitolinová, Gaël Monfils, bratři Bryanovi, Jessica Pegulová, Frances Tiafoe, Jean-Julien Rojer a Nick Monroe.

„Je mi potěšením už řadu let podporovat Elinu Svitolinovou a její nadaci," řekl Cliff Drysdale. „Její příběh je krásný, plný lásky, manželství, vřelosti a péče. Spleť charitativních organizací, které si zaslouží pomoc, se může jevit komplikovaná – ale v tomto případě, šikana Ukrajiny, je vše nad slunce jasné."

Vstupenky a podrobnosti o akci „Tennis with the Stars" najdete na adrese https://cliffdrysdale.ticketspice.com/tennis-with-the-stars-2022

O PROGRAMU BUSH ACE OUTREACH

Projekt ACE byl zahájen v roce 2016 ve sportovním centru Bush Tennis Center v Midlandu v Texasu a jeho cílem je pomáhat, radit a podporovat (Advise, Counsel, Encourage – ACE) mládež navázáním spojení mezi pozitivními vzory a dětmi na úrovni základní školy prostřednictvím tenisu. Program ACE podporuje základní hodnoty jako sportovní chování, integrita, sebedůvěra a tvrdá práce. V rámci programu ACE Outreach již získalo podporu více než 40.000 dětí.

