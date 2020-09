Breakthrough Initiatives pour financer une étude sur la recherche de la vie primitive dans les nuages de Vénus

De nouvelles preuves démontrent la présence d'une éventuelle biosignature sur la planète la plus proche de la terre

SAN FRANCISCO, Sept. 16, 2020 /PRNewswire/ -- Breakthrough Initiatives, les programmes de sciences spatiales financés par des fonds privés d'un investisseur philanthrope de technologie et science, Yuri Milber, soutiennent une étude sur la possibilité de vie primitive dans les nuages de Vénus. L'étude est inspirée par la découverte de phosphine gazeuse, annoncée hier. Celle-ci est considérée comme une éventuelle biosignature de l'atmosphère planétaire.

L'équipe scientifique chargée de mener la recherche est constituée de physiciens, astronomes, astrobiologistes, chimistes et ingénieurs de renommée mondiale dirigés par le Dr. Sara Seager, professeur de Science planétaire, physique et génie aérospatial au Massachusetts Institute of Technology. Le groupe effectuera des recherches sur le cas scientifique de la vie et l'analyse des défis techniques d'une mission d'exploration si les résultats sont concluants.

Découverte de la phosphine

L'article qui a pour auteur principal, le Dr. Jane Greaves de l'Université de Cardiff, le Dr Seager et leurs collaborateurs, ont montré la présence de la phosphine (PH 3 ) dans l'atmosphère de Vénus grâce à une analyse d'observations en bande millimétrique par le Grand réseau millimétrique de l'Atacama (ALMA) au Chili, ainsi que des preuves supplémentaires du Télescope James Clerk Maxwell (JCMT à Hawai'i).

Le niveau de phosphine détecté dans les nuages de Vénus — environ 20 parties par milliard — est complètement surprenant pour un gaz susceptible d'être détruit par le rayonnement ultraviolet, soit directement, soit par des radicaux induits par les ultraviolets Ceci signifie qu'un processus rafraîchi le gaz. Mais quel est ce processus ?

La phosphine est un produit chimique « biogène » : tous les échantillons rencontrés sur la Terre ont été produits par des processus biologiques ou humains nécessitant des ressources énergétiques considérables. Bien que les mécanismes biologiques précis qui génèrent la phosphine sont inconnus, ils sont associés à la dégradation de la matière organique par des bactéries, le gaz se trouvant dans des environnements sans oxygène, notamment les marais et les marécages, ainsi que dans les intestins des animaux. Si la présence de phosphine sur Vénus provient d'un processus non vivant, aucun processus de ce type sur la Terre n'est actuellement connu de la science.

« La découverte de phosphine est une évolution enthousiasmante » a déclaré S. Pete Worden, Directeur générale des Breakthrough Initiatives. « Nous tenons ce qui pourrait être une biosignature et une histoire plausible ainsi que la façon dont nous y sommes parvenus. La prochaine étape est d'exploiter la méthodologie scientifique nécessaire pour analyser profondément la preuve et confirmer jusqu'où la vie est possible. »

« Trouver de la vie au-delà de la Terre serait véritablement monumental » a affirmé Yuri Milner, fondateur des Breakthrough Initiatives. « Et s'il existe une opportunité non négligeable juste à côté de Vénus, l'exploration de la possibilité est une priorité pour notre civilisation. »

« Nous étions stupéfaits de trouver une molécule dans l'atmosphère de Vénus pouvant provenir d'organismes. » a affirmé le Dr. Greaves. « Nous continuerons de surveiller et rechercher plus de canevas, afin d'identifier exactement l'origine de la phosphine de la planète.

Et le Dr Seager a souligné que « Nous somme heureux d'élargir l'enveloppe, afin de comprendre le type de vie qui a existé dans l'atmosphère Vénus extrêmement difficile.

Leadership de projet

Dr. Sara Seager – MIT – Chercheur principal

Dr. Janusz Petkowski – MIT – PI adjoint

Dr. Chris Carr – Georgia Tech

Dr. Bethany Ehlmann – Caltech

Dr. David Grinspoon – Planetary Science Institute

Dr. Pete Klupar – Breakthrough Initiatives – Ingénieur en chef

Les Breakthrough Initiatives sont une suite de programmes de science spatiale qui font des recherches sur des questions fondamentales de la vie dans l'univers.

En juillet 2015, en collaboration avec Stephen Hawking, Yuri Milner a annoncé le lancement du programme astronomique de 100 millions de dollars Breakthrough Listen, pour raviver la recherche de l'intelligence extraterrestre dans l'univers. En avril 2016, ils lançaient Breakthrough Startshot, un programme de génie civil et de recherche de 100 millions de dollars visant le développement d'une nouvelle technologie pour un voyage interplanétaire sans équipage. Breakthrough Watch est un programme astronomique visant le développement des technologies basés sur l'espace et la Terre susceptibles de trouver des preuves de vie primitive sur les planètes semblables à la Terre dans notre voisinage cosmique. Toutes ces initiatives philanthropiques sont financés par la Breakthrough Foundation créée par Yuri et Julia Milner.

