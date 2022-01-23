Бренд бытовой техники CHiQ признан одним из 10 ведущих брендов на церемонии GTB

Ежегодный список GTB считается самой высокой наградой в международном секторе бытовой электроники. Церемония вручения премий GTB этого года на тему «Технологии способствуют диверсифицированному развитию брендов» была разработана с целью стимулирования цифровой трансформации сектора бытовой электроники путем содействия брендам данного сектора по всему миру в повышении их ключевой конкурентоспособности за счет непрерывного внедрения инноваций в технологии. Победители были отобраны после шести месяцев всеобъемлющей оценки авторитетными сторонними организациями, профессиональным жюри и ведущими СМИ.

Получение компанией CHiQ премии в очередной раз демонстрирует высокую компетентность национальных китайских брендов в области новых цифровых технологий, продуктов и приложений, что помогает им занять лидирующие позиции в мировом секторе бытовой электроники.

Премия CHiQ Metaverse Q8R MaX в номинации Gold Innovation Award также демонстрирует последние инновации бренда в сфере бытовой электроники. С наступлением эпохи 5G производители бытовой техники должны разрабатывать продукцию, которая в дальнейшем интегрируется с элементами искусственного интеллекта и интернета вещей (AIoT) и дисплеями сверхвысокой четкости, по мере того как домашние сценарии становятся более разнообразными и интеллектуальными. Растет тенденция, в соответствии с которой все большее число брендов бытовой электроники переходят от традиционного автономного режима к интерактивному.

Опыт, созданный в результате сочетания технологий 5G, искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей (IoT), позволяет потребителям наслаждаться жизнью на таком уровне, который был невообразимым для большинства всего лишь десять лет назад. Кроме того, интеграция 5G, AIoT и крупных экранов 8K придает новую жизнеспособность телевизионной экосистеме, стимулируя при этом непрерывную промышленную трансформацию, к достижению которой продолжает стремиться CHiQ.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1731068/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1731067/image_2.jpg

SOURCE CHiQ