Бренд Clé de Peau Beauté обнародовал имена лауреатов премии "Power of Radiance-2020"

Торговая марка чествует вдохновляющих женщин, посвятивших себя повышению качества жизни девушек и женщин посредством образования

ТОКИО (TOKYO), 9 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, премиальный бренд средств по уходу за кожей и декоративной косметики, обнародовал имен номинантов второй премии "Power of Radiance Awards", являющейся частью долгосрочной благотворительной инициативы компании, направленной на отстаивание прав девочек и девушек на образование как ключевой фактор будущего процветания. Премия является результатом многолетнего партнерства бренда с ЮНИСЕФ в сфере расширения возможностей женщин. Награды "Power of Radiance Awards" удостаиваются вдохновляющие представительницы прекрасного пола, с помощью собственных знаний сумевшие достичь весьма значимых результатов. В этом году лауреатами "Power of Radiance Awards" станут непалки Бинита Шрестха (Binita Shrestha) и Пратикша Пандей (Pratiksha Pandey), внесшие потрясающий вклад в развитие женского образования в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Эти исключительные женщины получат денежный грант, средства которого смогут потратить на дальнейшие шаги в данном направлении. Премия "Power of Radiance Awards", как и другие инициативы Clé de Peau Beauté, направлены на расширение возможностей женщин и демонстрацию проактивной позиции в вопросах позитивного изменения нашего мира.