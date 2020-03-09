Бренд Clé de Peau Beauté обнародовал имена лауреатов премии "Power of Radiance-2020"

Образование - одна из ключевых ступеней лестницы, позволяющей выбраться из бедности. Тем не менее, многие девочки и девушки по всему миру по-прежнему не имеют доступа к базовому среднему образованию. Виной тому самые разнообразные причины: ранние браки, нищета, дискриминация по половому признаку и т.д. По причине недостаточного уровня профессиональной подготовки молодые женщины сталкиваются с трудностями на своем карьерном пути. Расширение доступа девушек к обучению в сферах STEM предоставляет им необходимые навыки для успешного трудоустройства, повышая уровень их финансовой свободы и самодостаточности*.

"В основе бренда Clé de Peau Beauté лежит вера во внутренний свет, делающий каждую женщину прекрасной. Позволяя этому сиянию вырваться наружу, мы преобразуем не только внешность, но и меняем весь мир вокруг нас. Команда Clé de Peau Beauté уверена, что ключом к светлому будущему является раскрытие потенциала девушек посредством образования и расширения их прав с предоставлением возможности продвигаться по карьерной лестнице и проливать общий свет на весь мир. Премия "Power of Radiance Awards" является важным столпом, поддерживающим нашу корпоративную концепцию создания общественных ценностей. Я рада отдать дань уважения лауреатам нашей премии в этом году за их преданное стремление дарить другим женщинам шанс на светлое будущее посредством STEM-образования", - прокомментировала PR-директор Clé de Peau Beauté г-жа Юкари Сузуки (Yukari Suzuki).

"Образование открывает безграничные возможности и является ключом к положительным изменениям, - заявила г-жа Шрестха. - Трудовые ресурсы развивающихся стран по всему миру в следующее десятилетие пополнят 600 миллионов девушек. И абсолютное большинство из них будут работать неофициально, сталкиваясь с многочисленными трудностями и проблемами".

Г-жа Пандей продолжила: "Как женщинам и как наставникам нам очень важно делиться с другими представительницами прекрасного пола бесценными уроками уверенности в собственных силах. Вместе с этим, мы должны предоставлять им знания и навыки, позволяющие самостоятельно выбирать жизненный путь и быть творцами собственного будущего. Каждый наш шаг, как бы он ни был мал, играет колоссальное значение для расширения возможностей девушек по всему земному шару".

Премия "Power of Radiance Awards" будет финансироваться за счет средств от международных продаж сыворотки Clé de Peau Beauté's The Serum. Этот продукт создан для пробуждения внутреннего интеллекта нашей кожи - ее способности различать хорошие и плохие стимуляторы, - а также для активации источников ее сияния и жизненной силы.

Директора WiSTEM Nepal (Women in STEM Nepal) Бинита Шрестха и Пратикша Пандей пользуются авторитетом в своей профессиональной отрасли, играя ключевую роль в реализации передовых проектов STEM и диверсификации образования в Непале, предоставляющих девочкам и женщинам возможность реализовывать собственный потенциал в науке и технике. ИТ-инженер и профессиональный педагог Бинита Шрестха имеет опыт руководства рядом успешных благотворительных инициатив, включая партнерство между WiSTEM Nepal, ЮНИСЕФ и Непальским управлением по вопросам телекоммуникации в рамках глобального движения #InternationalGirlsinICT, поощряющего молодых женщин, стремящихся строить карьеру в сфере ИКТ, а также онлайн-кампании по вопросам безопасности детей #Net4Good. А г-жа Пандей, в свою очередь, посвятила свою жизнь разрушению гендерных стереотипов и мотивированию молодых женщин на самореализацию посредством образования. Используя методику STEM, Пратикша Пандей проводит мастер-классы и семинары по программированию, электронике и проектированию, вдохновляя новое поколение представительниц прекрасного пола на карьерный рост в сфере науки и техники.

Деятельность WiSTEM Nepal направлена на расширение доступа к образованию и защиту прав девушек и молодых женщин в возрасте от 10 до 25 лет с поощрением вычислительного, логического мышления, развития мозга и решения проблем. Организация была основана в сентябре 2019 года командой из пяти единомышленников, включая Биниту Шхрестху и Пратикшу Пандей. На сегодняшний день WiSTEM Nepal уже помогла более чем 370 женщинам исследовать потрясающий мир STEM, вселив в них решимость заявить о себе и отстаивать свои права на всеобщее равенство.

В каждом из нас есть сила озарить этот мир новым светом, и посредством "Power of Radiance Awards" бренд Clé de Peau Beauté вместе с ЮНИСЕФ отстаивают права женщин и девушек по всей планете, предоставляя им возможность строить светлое будущее для себя, своих семей и окружающих.

Церемония награждения лауреатов "Power of Radiance Awards-2020" состоится в Таиланде.

*Источник информации: Инвестирование в STEM-образование девочек и девушек в развивающихся странах ( https://www.cfr.org/report/investing-girls-stem-education-developing-countries )

О бренде Clé de Peau Beauté

Международный люксовый бренд Clé de Peau Beauté, входящий в состав Shiseido Cosmetics, был учрежден в 1982 году как воплощение элегантности и научного подхода. Clé de Peau Beauté - это ключ к красоте кожи. Философия бренда заключается в раскрытии полного потенциала женской красоты посредством инновационных технологий ухода за кожей и использования лучших косметических секретов из всех уголков земного шара. Следуя принципам исключительной эстетики, чувствительности и интеллекта, Clé de Peau Beauté создает современные, по-настоящему волшебные и динамичные продукты, подтверждая свой статус отраслевого лидера в сфере разработки потрясающих по эффективности продуктов. Ассортимент бренда доступен в 18 странах и регионах по всему земному шару.

Официальный веб-сайт Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Официальный аккаунт Clé de Peau Beauté в Instagram: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1092932/Ms_Binita_Shrestha_L_Ms_Pratiksha_Pandey_R_2020_Award.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1092933/Power_of_Radiance.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1008917/Cle_de_Peau_Logo.jpg

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http://www.cledepeau-beaute.com



SOURCE Clé de Peau Beauté