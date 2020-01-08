Бренд Huami Amazfit представил 6 инновационных продуктов в 3 отраслевых вертикалях на выставке CES 2020: будущее технологий фитнеса и носимой электроники
Jan 08, 2020, 07:04 ET
Huami Amazfit удостоен титула "Самого выдающегося предприятия-новатора в сфере носимых смарт-устройств", а продукт Amazfit Powerbuds назван "Лучшими фитнес-наушниками TWS"
ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 8 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huami (кодNYSE: HMI), один из крупнейших в мире производителей носимой электроники, произвела настоящий фурор на выставке Consumer Electronic Show (CES 2020) в Лас-Вегасе, представив шесть новых продуктов в трех вертикально интегрированных сегментах: футуристичную фитнес-систему Amazfit HomeStudio; складную беговую дорожку Amazfit AirRun[1]; беспроводные стереонаушники (TWS) для фитнеса с конструкцией Clip-to-Go Amazfit PowerBuds; наушники для комфортного сна и контроля за жизненно важными показателями Amazfit ZenBuds; смарт-часы для настоящих искателей приключений Amazfit T-Rex - новинка из семи линеек смарт-часов в портфеле бренда; и обновленную версию Amazfit Bip S.
Революционные инновации Amazfit были отмечены двумя главными наградами от IDG (International Data Group)[2], подтверждающими лидерские позиции Huami в сфере носимой электроники: "Самое выдающееся предприятие-новатор в сфере носимых смарт-устройств" за передовые инновации и "Лучшие фитнес-наушники TWS" за новинку Amazfit PowerBuds.
Основатель, глава правления и генеральный директор компании г-н Ван Хуан (Wang Huang) отметил: "Выводя наши фитнес-технологии за пределы сферы уже ставших традиционными фитнес-часов и фитнес-браслетов и представляя потрясающе прогрессивные беговые дорожки и наушники, бренд Amazfit создает уникальную фитнес-концепцию на ближайшее десятилетие и демонстрирует новые возможности для интеграции высоких технологий и медицины".
Пользуясь заслуженной популярностью как производитель профессиональных и стильных носимых смарт-устройств, бренд Huami Amazfit стремится создавать инновации для пользователей по всему земному шару в полном соответствии со своим девизом "LEAP OVER LIMITS" (Выходить за границы возможного). Следуя своей миссии "Connect Health with Technology" (объединять здоровье с высокими технологиями), компания Huami прилагает все усилия к формированию глобальной экосистемы здравоохранения и разработке устройств, способных стать самыми надежными фитнес-партнерами для своих пользователей.
Ссылка для загрузки пресс-китов и изображений в высоком качестве: https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK
|
[1] ПРИМЕЧАНИЕ: Беговая дорожка "Amazfit AirRun" и "AirRun" являются разными продуктами.
|
[2] Основанная в 1964 году компания IDG - уважаемый "ветеран" технологической отрасли и ведущий мировой поставщик медийных, информационных и маркетинговых сервисов.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1063171/Mr__Huang_Wang.jpg
SOURCE Huami
Share this article