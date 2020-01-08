Бренд Huami Amazfit представил 6 инновационных продуктов в 3 отраслевых вертикалях на выставке CES 2020: будущее технологий фитнеса и носимой электроники

Революционные инновации Amazfit были отмечены двумя главными наградами от IDG (International Data Group) [2] , подтверждающими лидерские позиции Huami в сфере носимой электроники: " Самое выдающееся предприятие-новатор в сфере носимых смарт-устройств " за передовые инновации и " Лучшие фитнес-наушники TWS " за новинку Amazfit PowerBuds.

Основатель, глава правления и генеральный директор компании г-н Ван Хуан (Wang Huang) отметил: "Выводя наши фитнес-технологии за пределы сферы уже ставших традиционными фитнес-часов и фитнес-браслетов и представляя потрясающе прогрессивные беговые дорожки и наушники, бренд Amazfit создает уникальную фитнес-концепцию на ближайшее десятилетие и демонстрирует новые возможности для интеграции высоких технологий и медицины".

Пользуясь заслуженной популярностью как производитель профессиональных и стильных носимых смарт-устройств, бренд Huami Amazfit стремится создавать инновации для пользователей по всему земному шару в полном соответствии со своим девизом "LEAP OVER LIMITS" (Выходить за границы возможного). Следуя своей миссии "Connect Health with Technology" (объединять здоровье с высокими технологиями), компания Huami прилагает все усилия к формированию глобальной экосистемы здравоохранения и разработке устройств, способных стать самыми надежными фитнес-партнерами для своих пользователей.

Ссылка для загрузки пресс-китов и изображений в высоком качестве: https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK

[1] ПРИМЕЧАНИЕ: Беговая дорожка "Amazfit AirRun" и "AirRun" являются разными продуктами. [2] Основанная в 1964 году компания IDG - уважаемый "ветеран" технологической отрасли и ведущий мировой поставщик медийных, информационных и маркетинговых сервисов.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1063171/Mr__Huang_Wang.jpg

SOURCE Huami