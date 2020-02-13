Бренд Nikki Beach Global анонсировал открытие Nikki Beach Montenegro

-- В этом году бренд открывает свою вторую локацию в Черногории --

МАЙЯМИ (MIAMI), 13 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Nikki Beach, международный семейный бренд отелей класса «люкс», сегодня сообщил об открытии своего второго заведения в Черногории. Отель Nikki Beach Montenegro должен открыться в начале лета 2020 года в непосредственной близости от Nikki Beach Resort & Spa Montenegro, который, как сообщалось ранее, должен начать работу в 2022/2023 гг.

На сегодняшний день Nikki Beach, первая и абсолютно уникальная концепция пляжных клубов класса "люкс" с 13 локациями по всему миру, уже превратилась в уважаемый бренд отельного и курортного бизнеса.

Расположенный в туристической «мекке» Черногории, городе Будва, комплекс Nikki Beach Montenegro включает пляжный клуб и ресторан на 250 посадочных мест с выразительным акцентом на «фирменных» элементах бренда. В десяти минутах хода на катере от знаменитой марины Порто-Монтенегро, комплекс также сможет похвалиться бутик-отелем на 45 номеров, тренажерным залом и роскошным спа. Со стороны Nikki Beach Montenegro открывается потрясающий вид на море и горы, окружающие бухту, а для удобства морского сообщения в комплексе предусмотрены два причала. Локация обещает стать излюбленным уголком для владельцев мегаяхт.

На территории Nikki Beach Montenegro будут расположены три отдельных бассейна, один - для интенсивных плавательных тренировок, а еще два - для традиционного релакса и отдыха гостей комплекса. Два бассейна будут соединяться между собой живописным водопадом, а над одним из них будет сооружен специальный мост, по которому гости смогут попасть на пляж. Что же касается отельной инфраструктуры, постояльцам комплекса будут предложены просторные номера и апартаменты.

«Мы рады представить наш международный бренд в еще одной стране, - отмечает генеральный директор Nikki Beach Global Люсия Пенрод (Lucia Penrod). - Живописная береговая линия и горные пейзажи Черногории обязательно понравятся верным поклонникам наших заведений, ежегодно путешествующим по земному шару».

Nikki Beach Montenegro станет истинным воплощением «фирменного» дизайна бренда и уютными интерьерами в белых тонах с деревянными акцентами. Над водами залива раскинется усаженная пальмовыми деревьями платформа с лежаками, шезлонгами и кабинками, откуда будет открываться завораживающий вид на горы. Во всем пространстве комплекса будут отчетливо прослеживаться шесть ключевых элементов концепции бренда - музыка, высокая кухня, развлечения, мода, кинематограф и искусство.

Гости клуба смогут насладиться обедами и ужинами по интернациональному меню от шеф-поваров бренда, с простыми, понятными, эстетически привлекательными, здоровыми блюдами. Посетителей ждут ассорти из морепродуктов, изысканные наборы суши, яркие салаты и популярные деликатесы из всех уголков земного шара.

Новая локация Nikki Beach обещает стать излюбленным местом для музыкальных фанатов. Приглашенные диджеи и исполнители будут радовать публику излюбленной классикой и новинками музыки в стиле Chill House, Happy House, Deep House, Afro House, Latin House и т.д. Штатный саксофонист и другие музыканты будут создавать комфортную атмосферу и дарить гостям комплекса поистине незабываемые эмоции.

Второй проект бренда в этом регионе, Nikki Beach Resort & Spa Montenegro, расположен на закрытом полуострове в заливе Будвы. Локация станет частью роскошного комплекса частных вилл. Комплекс, открытие которого должно состояться в 2022/2023 годах, будет включать 150 номеров и апартаментов, 20 коттеджей класса «ультра-люкс», три частных пляжа, причал, спа-центр Nikki, тренажерный зал Tone Gym, пять ресторанов, в числе которых - уже работающий Key West.

«Ресторан и пляжный клуб Nikki Beach Montenegro уже этой весной познакомят гостей и жителей Черногории с поистине беспрецедентным уровнем развлечений, кулинарного искусства и энергичного отдыха, - прокомментировал президент международного подразделения Nikki Beach Hotels & Resorts Александр Шнайдер (Alexander Schneider). - Расположенный по соседству комплекс Nikki Beach Resort & Spa Montenegro объединит в себе лучшее их обоих миров: роскошный бутик-отель на фоне захватывающих дух пейзажей предоставит своим постояльцам возможность расслабиться и побаловать себя в «фирменном» стиле Nikki Beach».

Последним пополнением в коллекции бренда стал комплекс Nikki Beach Resort & Spa Santorini, открывшийся в августе 2019 года в сотрудничестве с Nikki Beach Hotels & Resorts EMEA. По итогам своего самого успешного сезона бренд Nikki Beach Hotels & Resorts продлил долгосрочный контракт с греческим Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli. И совсем недавно бренд анонсировал очередное пополнение существующего портфеля объектов строящимся комплексом Nikki Beach Resort & Spa Sri Lanka.

В этом году руководство Nikki Beach планирует сконцентрироваться на расширении присутствия бренда в лайфстайл-сегменте класса «люкс» с открытием новых объектов на протяжении последующих пяти лет. По мере расширения коллекции собственных объектов бренд передаст управление Nikki Beach Resort & Spa Bodrum новым владельцам.

В 2019 году компания Nikki Beach Global отметила 20-летие профессиональной деятельности рядом знаковых мероприятий в своих пляжных клубах и курортных комплексах. Бренд был основан в 1998 году в Майами-Бич предпринимателем Джеком Пенродом и его супругой Люсией. Сегодня Nikki Beach Global - международная, многопрофильная компания гостиничной отрасли класса «люкс», располагающая 13 пляжными клубами в Версилии, Сен-Барте, Сен-Тропе, Дубае, Монте-Карло, Марбелье и на Ибице, а также четырьмя отелями и курортными комплексами. Представительства Nikki Beach Global работают в Майами, Марбелье, Барселоне, Женеве и Дубае.

Контактная информация для представителей СМИ

Аманда Гринберг (Amanda Greenberg), директор по коммуникациям и связям с общественностью, Nikki Beach Global amanda@nikkibeach.com

О компании Nikki Beach Global:

В 1998 году предприниматель Джек Пенрод представил миру Nikki Beach - первую и абсолютно уникальную концепцию пляжных клубов, сочетающих музыку, высокую кухню, развлечения, моду, кинематограф и искусство. Сегодня Nikki Beach отмечает 20-летие коммерческой деятельности. За это время бренд сумел превратиться в международную, многопрофильную компанию с 13 пляжными клубами, 4 отелями и курортными комплексами, модным домом (включающим фирменные бутики), подразделением по организации разнообразных мероприятий и благотворительным фондом 501c3 Nikki Cares.

Локации Nikki Beach можно посетить в: Майами-Бич (США); Сен-Тропе (Франция); Сен-Барте (Карибский регион); Марбелье (Испания); на Самуй (Таиланд); Мальорке (Испания); Ибице (Испания); Монте-Карло (Монако); Дубае (ОАЭ); Версилии (Италия); на Барбадосе (Карибский регион) и Коста-Смеральде (Италия). Каждый год Nikki Beach открывает временную локацию в ходе Каннского международного кинофестиваля во Франции и летний лаунж на территории курортного комплекса Waterfront в итальянском Порто-Черво. Подразделение отелей и курортных комплексов бенда управляет объектами на тайском острове Самуй; в Портохелионе (Греция); Дубае (ОАЭ) и Санторини (Греция).

Больше информации см. на веб-сайте www.nikkibeach.com

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О подразделении Nikki Beach Hotels & Resorts Division:

С момента основания в 2007 году подразделение Nikki Beach Hotels & Resorts реализует поистине революционную бизнес-отель гостиничной отрасли, представляя новую концепцию, в основе которой лежат уникальные элементы люксового стиля жизни и высокой кухни. Nikki Beach Hotels & Resorts является естественным продолжением компании, привнося комфорт наших пляжных клубов в атмосферу классических курортов. Наши локации - это гораздо больше, чем просто отели. Корпоративная концепция Nikki Beach прослеживается в каждом из наших объектов по всему миру: от эксклюзивных ресторанов, спа-центров, фитнес-клубов, включая Key West, Café Nikki, Nikki Spa и Tone Gym, до яркого и выразительного декора, гостеприимного сервиса и фирменных развлечений. Располагая объектами на Самуй (Тайланд); в Портохелионе (Греция); Дубае (ОАЭ) и на Санторини (Греция), Nikki Beach Hotels & Resorts cтремительно развиваются в сфере реализации уникальных концепций и управления эксклюзивными пляжными и городскими комплексами по всему земному шару.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/634734/Nikki_Beach_Worldwide_Logo.jpg

SOURCE Nikki Beach Global