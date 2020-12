Brentwood School lidera iniciativa de inclusión y equidad entre escuelas independientes con grados kínder a 12

LOS ÁNGELES, 15 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En un evento virtual de inauguración llevado a cabo este lunes 14 de diciembre, Brentwood School (BWS), una escuela privada de grado kínder a 12, lanzó su iniciativa de diversidad, equidad e inclusión (DEI). El proyecto incluye múltiples líneas de acción: foros comunitarios; estudios de experiencias de estudiantes, personal, padres/tutores y exalumnos; sesiones de diálogo, una revisión de plan de estudios; y consultoría en DEI. Culmina con un plan estratégico para varios años que incluye capacitación al personal nuevo, sistemas de responsabilidad y otras iniciativas en esta escuela independiente al sur de California.

"Queremos que Brentwood sea un lugar de seguridad, equidad y respeto para cada estudiante", expresó el Dr. Michael Riera, director de Brentwood School. "Un lugar donde nuestras diferencias nos permitan ser mejores y donde todas las personas se sientan bienvenidas".

Para este verano, el contexto nacional de activismo projusticia racial aceleró el impulso hacia el cambio en Brentwood School. Las publicaciones en redes sociales por parte de los exalumnos y las familias usando la etiqueta #NoBlackoutBrentwood, el compromiso activo por parte de la Black Family Association de la escuela, y una carta abierta a esta, evolucionaron en diálogos y acciones en el plantel. Durante los últimos cinco años en particular, diferentes escuelas privadas en los Estados Unidos como Brentwood han experimentado momentos de tensión relacionados con DEI en los que un evento sesgado se filtra a las redes sociales, en ocasiones haciéndose viral y creando la necesidad del cambio.

Durante la primera fase de la iniciativa de Brentwood School se recopilarán las perspectivas y experiencias de los estudiantes, los padres y tutores, los maestros, el personal y los exalumnos. Además se llevará a cabo una valoración del ambiente social, el plan de estudios, las prácticas de comunicación y las políticas disciplinarias de Brentwood. Con base en los análisis de estos datos, la segunda fase creará un plan de varios años para mejorar las experiencias de todos los estudiantes, maestros y el personal, con un fundamento en datos, evidencias y la ciencia social correspondiente a esta área. Este plan se empezará a implementar en el otoño de 2021.

La iniciativa de Brentwood representa otro importante paso para mejorar los esfuerzos en diversidad, equidad e inclusión en esta reconocida institución. "Este proyecto es una respuesta directa a las preocupaciones relacionadas con DEI y a los llamados a la acción planteados por los miembros de la comunidad de Brentwood School", mencionó Riera.

Otras iniciativas de DEI que se lanzaron anteriormente incluyen la creación en 2016 de la posición directiva de Equidad e Inclusión, la adición de una posición de asistente de la dirección de DEI en 2019, el desarrollo profesional enfocado en DEI, un mayor apoyo financiero para las familias con necesidades evidenciadas, la vinculación laboral de personal y maestros diversos, y la integración de especialistas en DEI en cada división de la escuela.

Según Brian Lee, presidente de la junta de Brentwood School: "Desde una perspectiva amplia queremos que Brentwood School sea un líder estratégico en este trabajo. Esta iniciativa es un importante paso para toda nuestra comunidad, y estamos muy emocionados por el camino que se extiende adelante".

Este verano, la junta de Brentwood designó un nuevo comité DEI para ayudar a avanzar su trabajo y asegurar la integración exitosa de esta nueva iniciativa con los esfuerzos actuales en DEI que se adelantan en la escuela. Presidido conjuntamente por Erica Lockhart, exalumna de Brentwood School y madre de exalumnos de la misma escuela, y Walter Delph, padre de alumnos actuales de Brentwood School, este comité tuvo en consideración 19 propuestas de consultoría en diversidad para finalmente seleccionar al Center for Strategic Diversity Leadership and Social Innovation (CSDLSI), de Atlanta, Georgia, para encabezar la iniciativa. Fundado en 2009 por el reconocido pionero en diversidad y autor de los libros de superventas Strategic Diversity Leadership y The Chief Diversity Officer, el Dr. Damon A. Williams, el Centro integra al proyecto un equipo diverso de expertos en educación y profesionales en DEI.

El Dr. Williams ejerció anteriormente como vicepresidente sénior de Youth Development and Educational Achievement para Boys & Girls Clubs of America, y también como vicerrector de DEI en la Universidad de Wisconsin-Madison. Señaló: "Estamos muy entusiasmados por asociarnos con el Dr. Riera; con la directora de Equidad e Inclusión, la Dra. Trina Moore-Southall; y con toda la comunidad de estudiantes, familias, maestros, personal, la junta y el personal administrativo de Brentwood para crear un ambiente de inclusión y excelencia para todos".

Las novedades y los avances de la iniciativa estarán disponibles para consulta del público en el sitio web de Brentwood School: www.bwscampus.com. Para obtener más información acerca del CSDLSI, por favor visite https://DrDamonAWilliams.com.

