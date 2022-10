Brevet déposé pour la cryptographie par satellite

Le projet HES de St. Pölten figure parmi les meilleures inventions et découvertes de « 100 ans de Basse-Autriche »

Dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire de la province de Basse-Autriche, la province a présenté les meilleures inventions et découvertes des chercheurs de Basse-Autriche. Parmi celles-ci, un brevet a été déposé pour la cryptographie par satellite. La technologie à l'origine de cette innovation a été développée par le Postdoc. Ernst Piller qui a dirigé pendant de nombreuses années l'Institut de recherche sur la sécurité informatique de l'Université des sciences appliquées de Saint-Pölten.

ST. PÖLTEN, Autriche, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La numérisation et la mondialisation exigent une communication sécurisée. Les procédures de cryptographie existantes font appel à une méthode mathématique hautement sécurisée pour chiffrer les données. Cependant, avec l'augmentation des performances des ordinateurs, ces méthodes deviennent de moins en moins sûres - d'autant plus dans la perspective des futurs ordinateurs quantiques à haute performance.

C'est pourquoi les scientifiques essaient depuis des décennies de trouver des méthodes physiques de cryptage. Ils ont commencé par la « cryptographie quantique », malheureusement très coûteuse et qui ne peut donc pas être utilisée à grande échelle dans le monde entier, surtout lorsqu'il s'agit de grandes distances.

Transfert de données sécurisé grâce aux signaux radio et aux satellites

Depuis environ 15 ans, les chercheurs travaillent sur une nouvelle méthode reposant sur la mesure des propriétés des canaux radio, qui est à la fois peu coûteuse et adaptée à une utilisation de masse. Toutefois, elle ne peut être utilisée que sur de courtes distances, jusqu'à environ 20 kilomètres.

« Dans le cadre d'un projet de recherche, nous avons réussi à rendre la technologie applicable à de plus grandes distances - dans le monde entier, pour être précis - en utilisant des satellites. C'est pourquoi nous l'appelons cryptographie par satellite. Comme il n'existe pas une seule publication ou un seul brevet dans le monde pour cette méthode, nous avons obtenu une protection complète des résultats de nos recherches en déposant une demande de brevet international », a déclaré Ernst Piller.

« L'utilisation commerciale de cette technologie ne deviendra viable qu'au cours de la prochaine décennie, car nous ne disposons pas encore d'ordinateurs quantiques performants. Cela dit, nous aspirons absolument à son utilisation commerciale dans le monde entier », a expliqué Ernst Piller.

Projet de recherche « KIF - Kryptografie für kabellose Kommunikation » (cryptographie pour la communication sans fil) :

https://research.fhstp.ac.at/projekte/kif-kryptografie-fuer-kabellose-kommunikation

Le projet intitulé « Hochsichere, langzeitige Kryptografie für kabellose Kommunikation mit Integration von Funkmessdaten » (cryptographie de haute sécurité et de longue durée pour la communication sans fil utilisant des données de mesure radio) a été financé par le ministère fédéral des Transports, de l'Innovation et de la Technologie dans le cadre du programme autrichien de recherche sur la sécurité KIRAS entre 2017 et 2019.

St. Pölten University of Applied Sciences

Le St. Pölten UAS est un organisme d'enseignement supérieur axé sur la performance et doté d'une forte pertinence pratique dans les domaines des médias, de la communication, du management, des technologies numériques, de l'informatique, de la sécurité, des technologies ferroviaires, des sciences de la santé et des sciences sociales. En tant qu'université européenne, la St. Pölten UAS gère l'alliance universitaire européenne E³UDRES² (Engaged - European - Entrepreneurial University as Driver for European Smart and Sustainable Regions) et travaille au développement de régions intelligentes et durables avec des universités partenaires dans sept pays.

Pour toute information et demande de renseignements :

Mag. Mark Hammer

Chef de section Presse

Marketing et Communication

T. : +43/2742/313 228 269

M. : +43/676/847 228 269

E : [email protected]

I : https://www.fhstp.ac.at/de/presse

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1735639/St_Polten_University_Logo.jpg

SOURCE St. Pölten University of Applied Sciences