Brewin Dolphin lance l'application client MyBrewin dans les magasins Apple et Android

Brewin Dolphin a étendu son portail actuel MyBrewin aux canaux distants, en particulier aux appareils mobiles, ce qui permet aux clients d'accéder plus facilement à leurs portefeuilles. L'application dispose de toutes les fonctionnalités essentielles du portail MyBrewin, ainsi que de fonctionnalités spécifiques aux applications mobiles telles que la reconnaissance faciale et l'empreinte numérique.Elle est automatiquement formatée pour offrir la meilleure expérience utilisateur sur l'écran correspondant : tablette, téléphone ou montre Apple.

Grant Parkinson, directeur administratif chez Brewin Dolphin, a déclaré : « La manière dont les clients souhaitent accéder aux informations évolue et nous avons développé notre application client en réponse à cela. Nous sommes stratégiquement engagés dans l'innovation technologique et nous offrons à nos clients une expérience utilisateur de qualité supérieure, leur permettant ainsi d'accéder à leurs portefeuilles où ils le souhaitent et comme ils le souhaitent. »

La technologie pour cette innovation d'expérience utilisateur a été fournie par Objectway UK, principal fournisseur de technologie pour la gestion de patrimoine.

Le PDG d'Objectway, Alberto Cuccu, Alberto Cuccu, a déclaré : « Notre engagement en faveur de l'innovation est au cœur de notre stratégie sur le territoire britannique et nous sommes convaincus que la transformation numérique de nos clients pourra voir le jour grâce à notre suite Objectway WealthTech. Notre stratégie est ainsi plus rentable et permettra de se connecter aux clients et à leur style de vie numérique. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971748/MyBrewin_app_watch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971749/MyBrewin_Phone_app.jpg

SOURCE Objectway SPA