Brian Evans chega ao terceiro lugar na lista Adult Contemporary da Billboard pelo PlayMPE, ultrapassando Mick Jagger

Narada Michael Walden, o produtor vencedor do Grammy de Whitney Houston, Aretha Franklin, George Michael e muitos outros artistas, produziu a faixa.

"Brian está seguindo os passos dos grandes nomes como Sinatra, Tom Jones e muitos outros", disse Walden em um vídeo postado no YouTube.

Evans recebeu mais de 500 milhões de streams da sua versão de "New York, New York", no TikTok. Mais de 13 mil usuários usaram sua música na pista.

"Isso só prova que o sucesso não se baseia na idade. Todos que conhecem Brian sabem que ele faz isso há anos, e depois que ele finalmente decidiu nos permitir distribuir sua canção original, "I'm a Traveler", seu sucesso não nos surpreende", disse Stenger.

A mãe de Evans morreu após uma cirurgia no joelho uma semana depois que ele concluiu seu álbum. Evans nunca lançou nenhum dos materiais que que gravou com Walden, exceto o sucesso, "At Fenway", com a participação de William Shatner, e ultrapassou 10 milhões de visualizações no YouTube em um videoclipe de mesmo nome no YouTube.

"Somos gratos", disse Walden, que produziu a trilha sonora mais vendida de todos os tempos, "O Guarda-Costas", para Whitney Houston, juntamente com o lendário produtor David Foster.

O Twitter de BrianEvans é @croon1, e seu site é www.brianevans.com

"Brian é o terceiro cantor mais baixado na lista Adult Contemporary pelo PlayMPE, líder em distribuição de música para estações de rádio em todo o mundo", disse Stenger.

Evans também lançou "Blue Bayou", também produzido por Walden, na semana passada.

"Há 11 faixas deste álbum que Brian não nos deixava lançar. Agora finalmente podemos, e o primeiro single estreou em terceiro lugar. Ninguém faz o que ele faz melhor."

