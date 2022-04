Brian Evans es el número 3 en las listas de adultos contemporáneos

Narada Michael Walden, el productor ganador del Premio Grammy de Whitney Houston, Aretha Franklin, George Michael y muchos otros, fue el productor de la canción.

"Brian está siguiendo los pasos de los grandes, Sinatra, Tom Jones y muchos otros", afirmó Walden en un video publicado en YouTube.

Evans ha recibido más de 500 millones de reproducciones de su versión de "New York, New York" en TikTok. Más de 13.000 usuarios han utilizado su canción para la pista.

"Esto sirve para demostrar que el éxito no se basa en la edad. Todos los que conocen a Brian saben que ha estado haciendo esto durante años, y el hecho de que finalmente decidiera permitirnos distribuir su canción original, "I'm A Traveler", no lo hace. No nos sorprende su éxito", comentó Stenger.

La madre de Evans murió una semana después de finalizar su disco tras someterse a una cirugía de rodilla. Evans nunca lanzó nada del material que grabó con Walden, excepto el éxito "At Fenway", que presenta a William Shatner y superó los 10 millones de visitas en YouTube en un video musical coincidente en YouTube.

"Estamos agradecidos", indicó Walden, quien produjo la banda sonora más vendida de todos los tiempos, "El Guardaespaldas", para Whitney Houston, junto con el legendario productor David Foster.

"Brian es el tercer cantante más descargado en música contemporánea para adultos a través de PlayMPE, el líder en distribución de canciones a estaciones de radio en todo el mundo", comentó Stenger.

Evans lanzó además la semana pasada "Blue Bayou", que también ha contado con la producción de Walden.

"Hay 11 pistas de este disco que Brian simplemente no nos dejaría lanzar. Ahora finalmente podemos, y el primer sencillo debutó en el número 3. Nadie hace mejor lo que él hace".

