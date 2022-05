Brian Evans se dirigió de nuevo a Latinoamérica dada la popularidad que "It's A Beautiful Game" ha ganado en los monitores presenciales de los estadios de fútbol

En honor al fútbol, esta es la única canción de una big band inglesa sobre el deporte y se ha convertido en una canción para que los hinchas del deporte que no hablan inglés "sigan el balón". Algunos estadios han usado subtítulos en español y portugués mientras el video musical se transmite por la pantalla.

Evans viajará a México, Colombia y Brasil para seguir promoviendo el video musical en persona. Evans apareció en el "Theatron" de Bogotá en una presentación especial, donde se convirtió en el primer cantante estadounidense en interpretar "New York, New York" en Colombia.

Argentina ya ha estado interpretando su reciente y exitosa canción "I'm A Traveler" en todo el país. Evans visitó un museo en Argentina para cantar "My Way" ante un ferviente público. "I'm A Traveler" logró el tercer puesto en las listas de PlayMPE la semana pasada.

"Me entusiasma estar actuando y viajando constantemente a estos maravillosos países. Cuando estoy allí, trabajo tanto que espero ver más zonas hermosas de estos maravillosos lugares que he estado visitando", afirmó Evans. El productor Fernando Koral, quien vive en Colombia, organizó su presentación.

Su sitio web es brianevans.com y sus canciones están disponibles en Amazon, iTunes y Spotify. Con un catálogo de más de 200 canciones, su música habitualmente recibe licencias para producciones de cine y televisión, como "BoJack Horseman" de Netflix y "So You Think You Can Dance". También es el creador de "Horrorscope", una novela que recientemente se adaptó a novela gráfica, y va por más.

FUENTE ESW Management

