Brian Evans vai à América Latina novamente conforme "It's A Beautiful Game" ganha popularidade com sua exibição em telas de estádios de futebol

Honoring soccer é a única música de big band em inglês sobre o esporte e tornou-se a música "que a acompanha a bola quicando" para os torcedores do esporte que não falam inglês. Alguns estádios usam legendas em espanhol e português conforme o videoclipe é apresentado na tela.

Brian Evans irá para o México, a Colômbia e o Brasil para promover o videoclipe pessoalmente. Evans apareceu no "Theatron" de Bogotá, em uma apresentação especial, quando se tornou o primeiro cantor dos EUA a interpretar "New York, New York" na Colômbia.

A Argentina já toca sua recente música de sucesso "I'm a Traveler" em todo o país. Evans foi a um museu na Argentina para cantar "My Way" para um público de admiradores. "I'm A Traveler" ficou em terceiro lugar nas paradas do PlayMPE na semana passada.

"Estou muito animado por me apresentar e viajar rotineiramente para esses países maravilhosos. Quando estou lá, trabalho tanto que espero ver mais das belas regiões desses lugares maravilhosos que tenho visitado", disse Evans. O produtor que vive na Colômbia, Fernando Koral, organizou a apresentação dele.

Evans pode ser seguido no Twitter @croon1 e em sua conta recém-criada do Instagram, @thecroonerman

Seu site é brianevans.com, e suas músicas estão disponíveis na Amazon, no iTunes e no Spotify. Com um catálogo de mais de 200 canções, sua música é rotineiramente licenciada para o cinema e para a televisão, como no "BoJack Horseman" da Netflix" e "So You Think You Can Dance." Ele também é o criador do "Horrorscope", um livro que foi recentemente adaptado para história em quadrinhos, e está pronto para realizar ainda mais.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=yy5F4YKRDnw



Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Y1IXFQBZW6k



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1809382/Brian_Evans_soccer_its_a_beautiful_game.jpg

FONTE ESW Management

SOURCE ESW Management