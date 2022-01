Bridget Johnson ingressa na CSafe Global como vice-presidente sênior de marketing

Bridget traz para a CSafe mais de 25 anos de experiência em marketing a montante e a jusante, tendo liderado várias equipes globais de marketing de empresas biofarmacêuticas e de ciências da vida líderes do setor. Nesse cargo, criado recentemente, ela comandará a estratégia integrada de marketing global da CSafe, incluindo o desenvolvimento do posicionamento global da marca e do portfólio, liderança de ideias, geração de demanda omnicanal e melhoria da experiência digital do cliente.

A criação do cargo foi impulsionada pela estratégia agressiva de longo prazo da CSafe. A empresa tem alcançado consistentemente um forte crescimento ano a ano e vem aumentando sua participação no mercado de cadeia de frio farmacêutica, que está crescendo rapidamente. Em dezembro, a CSafe concluiu a aquisição da Softbox Solutions, líder em soluções de transporte passivo. A empresa combinada tem o conjunto mais abrangente de soluções de transporte térmico do mercado.

"Nosso rápido crescimento, juntamente com nossa recente aquisição da Softbox, levantou a necessidade de adicionar um executivo de marketing altamente experiente para nos ajudar a conseguir uma liderança melhor de mercado", disse Patrick Schafer, CEO da CSafe, sobre a decisão pela criação do novo cargo.

"Bridget tem uma experiência considerável nos setores farmacêutico e de ciências da vida, tendo construído e liderado várias empresas de marketing de classe mundial", continuou Schafer. "Sua experiência em estratégia, branding e geração de demanda é a combinação perfeita para ajudar a levar a CSafe para o futuro."

Antes de ingressar na CSafe Global, Bridget ocupou cargos de liderança em marketing global na Thermo Fisher Scientific, na Covance Laboratories e na Baxter International. Em sua função mais recente como vice-presidente de marketing global da Metabolon, ela foi responsável pelo portfólio e pelo marketing de produtos, pela geração de demanda e pela gestão da reputação em todo o mundo. Bridget Johnson obteve seu MBA na Escola de Administração Kellogg da Universidade Northwestern e o bacharelado em Jornalismo pela Universidade de Marquette.

"A CSafe e o setor de cadeia de frio têm um enorme potencial de crescimento", disse Johnson. "É um momento interessante para ingressar na empresa e ajudar a causar impacto."

Sobre a CSafe Global

A CSafe Global oferece soluções completas de transporte térmico para as indústrias farmacêutica e de ciências da vida em todo o mundo. Uma empresa inovadora no setor, a CSafe oferece previsão de locação habilitada por IA para garantir a disponibilidade ativa de contêineres e visibilidade da remessa em tempo real, para que os clientes monitorem as remessas e intervenham para preservar uma carga quando necessário. A CSafe oferece programas de manutenção e reutilização líderes do setor para recipientes ativos e passivos, proporcionando excelente desempenho e alinhamento com os objetivos de sustentabilidade do cliente. Com presença em 150 países, suporte 24 horas, 7 dias por semana e 100% de disponibilidade de contêineres, a CSafe está bem posicionada para ser a parceira preferencial na cadeia de frio. csafeglobal.com

