Bridgetek представляет новые датчики и приводы для упрощения внедрения Интернета вещей

Датчики и приводные устройства предназначены для совместной работы в рамках общей сети, известной как шина датчика дальнего радиуса действия ( LDSBus ). Это значительно упрощает процесс прокладки кабелей за счет использования стандартных соединителей и распределения питания между подключенными устройствами. Кроме того, это устраняет сложность взаимодействия различных устройств, протоколов, сетей и программного обеспечения, позволяя им беспрепятственно взаимодействовать друг с другом. Все данные датчиков и команды приводных устройств на LDSBus передаются на IoTPortal и из него через разработанные Bridgetek шлюзы IoTPortal.

Основные особенности Bridgetek LDSBus включают:

Простота установки : один кабель LDSBus CAT5/5e с разъемами RJ45 обеспечивает передачу данных и электропитание

: один кабель LDSBus CAT5/5e с разъемами RJ45 обеспечивает передачу данных и электропитание Универсальность : шлейфовое подключение LDSBus с использованием соединителей HVT. Каждый узел HVT имеет четыре порта RJ12 для модулей датчиков/приводных устройств

: шлейфовое подключение LDSBus с использованием соединителей HVT. Каждый узел HVT имеет четыре порта RJ12 для модулей датчиков/приводных устройств Большие расстояния : каждую шину можно удлинить до 200 м в каждом направлении от шлюза

: каждую шину можно удлинить до 200 м в каждом направлении от шлюза Простота настройки : для настройки системы не требуется какого-либо опыта программирования

: для настройки системы не требуется какого-либо опыта программирования Удобство использования : все датчики и приводные устройства можно контролировать с помощью одного и того же интуитивно понятного приложения и информационной панели

: все датчики и приводные устройства можно контролировать с помощью одного и того же интуитивно понятного приложения и информационной панели Эффективность: уведомления по электронной почте, СМС и push-уведомления позволяют избежать необходимости постоянного мониторинга данных и освобождают персонал для выполнения других задач

Владельцы и сотрудники могут подключаться к системе как локально, так и дистанционно с помощью приложения для смартфонов и браузерной информационной панели, а также получать предупреждения и уведомления. Интуитивно понятный и удобный в использовании интерфейс снижает время, необходимое для обучения, а простая конфигурация системы не требует разработки программного кода.

Внедрение Интернета вещей (IoT) продолжает расти по мере того, как все большее число отраслей осознает связанные с ним преимущества. Наряду с технологическими достижениями также системы Интернета вещей (IoT) развиваются за счет более простой установки, что открывает двери для многих пользователей, которые традиционно не рассматривали интеллектуальные решения.

Более подробная информация представлена на сайте www.brtchip.com.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1839013/Bridgetek_Introduces_New_Sensors_Actuators_Simplify_IoT_Implementation_Businesses.jpg

SOURCE Bridgetek Pte Ltd