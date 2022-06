Bridgetek wprowadza nowe czujniki i siłowniki umożliwiające uproszczenie wdrażania rozwiązań IoT w firmach

Czujniki i siłowniki zaprojektowano w taki sposób, aby współdziałały w ramach wspólnej sieci zwanej Long-Distance Sensor Bus (LDSBus). Upraszcza to znacznie okablowanie poprzez zastosowanie standardowych złączy i rozprowadzanie energii elektrycznej do podłączonych urządzeń. Eliminuje również złożoność połączeń różnych urządzeń, protokołów, sieci i oprogramowania, umożliwiając ich bezproblemową współpracę. Wszystkie dane z czujników i polecenia siłowników w sieci LDSBus przekazywane są do i z platformy IoTPortal za pośrednictwem oryginalnych bramek IoTPortal Gateway opracowanych przez Bridgetek.