Brief média : Rapport sur l'état et les tendances de l'adaptation et Sommet sur l'adaptation au changement climatique 2021

Pour en savoir plus sur le Sommet sur l'adaptation au changement climatique du lundi 25 janvier 2021 et sur les annonces du Centre mondial pour l'adaptation du vendredi 22 janvier, veuillez vous joindre à notre brief média avec :

Ban Ki -moon, 8 e secrétaire général des Nations unies et président du Centre mondial pour l'adaptation

-moon, 8 secrétaire général des Nations unies et président du Centre mondial pour l'adaptation Patrick Verkooijen, PDG du Centre mondial pour l'adaptation

Dans la deuxième partie de cette session médiatique, vous recevrez un dossier sur le Sommet de l'adaptation au changement climatique.

Le Centre mondial pour l'adaptation

Le Centre mondial pour l'adaptation (GCA) est une nouvelle organisation internationale, dirigée par Patrick Verkooijen, qui agit en tant que courtier en solutions pour accélérer les mesures d'adaptation.

Dans la perspective du Sommet, le GCA fera les annonces suivantes le vendredi 22 janvier 2021 en sa qualité de partenaire de gestion du Sommet sur l'adaptation au changement climatique.

++ Sous embargo jusqu'au vendredi 22 janvier 2021, 0100 GMT ++

Rapport sur l'état et les tendances de l'adaptation 2020

Ce rapport est le premier d'une série qui évaluera les progrès réalisés en matière d'adaptation au changement climatique et fournira des orientations et des recommandations sur les meilleures pratiques en matière d'adaptation aux effets du changement climatique et de renforcement de la résilience aux catastrophes climatiques.

Déclaration scientifique signée

Plus de 2 500 scientifiques de plus de 130 pays vont publier une déclaration signée appelant les dirigeants, les décideurs et les investisseurs du monde entier à changer la façon dont nous comprenons, planifions et investissons pour faire face au changement climatique afin de limiter les dommages à venir.

Déclaration des jeunes

Sous la houlette du réseau d'adaptation des jeunes du GCA, des jeunes de plus de 115 pays présenteront un appel mondial à l'action « Adapt for our Future » (S'adapter à l'avenir) qui sera partagé avec les dirigeants mondiaux lors du sommet sur l'adaptation au changement climatique.

++ Sous embargo jusqu'au lundi 25 janvier 2021, 0100 GMT++

Informations générales - Sommet sur l'adaptation au changement climatique

Accueilli par les Pays-Bas, le CAS2021 est le premier sommet mondial des dirigeants du monde entier consacré à l'accélération des mesures pour une reprise résistante au climat après la Covid-19. Suite aux travaux du GCA, présidée par Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations unies, Bill Gates, co-fondateur de la Fondation Bill and Melinda Gates et Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, le CAS2021 lancera un programme d'action complet sur l'adaptation pour donner le coup d'envoi d'une décennie de transformation.

Des dirigeants du monde entier, dont le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, la Chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Président français Emmanuel Macron, le Premier ministre Narendra Modi et le Premier ministre du Bangladesh Sheikh Hasina, y participeront. Ils seront rejoints par Bill Gates, co-fondateur de la Fondation Bill and Melinda Gates, le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva et le vice-président exécutif de la Commission européenne Frans Timmermans.

Au cours de cette séance d'information, vous serez informé des objectifs, de la pertinence et du contenu du Sommet sur l'adaptation au changement climatique et des informations pratiques vous seront communiquées sur la manière de vous inscrire pour y participer.

Inscription au sommet

Si vous souhaitez rejoindre le CAS en tant que journaliste, une inscription est nécessaire. Pour vous inscrire en tant que membre de presse pour le CAS2021, veuillez cliquer ici : https://www.cas2021.com/press/press-accreditation

Pour plus d'informations

Coordinateur média du Sommet sur l'adaptation au changement climatique

[email protected]

Responsable de la communication, Centre mondial sur l'adaptation

[email protected]

Site Web : www.cas2021.com

