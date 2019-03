Bright Pattern poursuit son expansion européenne, en parrainant et en s'exprimant à la Call and Contact Centre Expo de Londres

Bright Pattern, fournisseur de centres de contact cloud omnicanaux pour les innovateurs, parrainera et s'exprimera à la Call and Contact Centre Expo de Londres

LONDRES, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Bright Pattern , fournisseur leader de logiciels de centres de contact cloud omnicanaux, annonce aujourd'hui parrainer la Call and Contact Centre Expo et présenter la session intitulée « Expérience client omnicanale » avec Ted Hunting, vice-président principal du marketing chez Bright Pattern. La conférence aura lieu à l'ExCel London (Centre d'exposition ExCel) les 27 et 28 mars 2019.

La session intitulée « Expérience client omnicanale » aura lieu lors de la conférence le mercredi 27 mars à 14h45. La session inclura des informations issues du récent rapport intitulé 5 Keys: Effortless and Personal Omnichannel Customer Service (5 clés : un service clients omnicanal sans effort et personnel).

Bright Pattern exposera sur le stand n°756, et proposera des démonstrations gratuites de sa plateforme primée de centre de contact cloud omnicanal. Si vous souhaitez assister à une démonstration sur le stand, veuillez envoyer un courrier électronique à marketing@brightpattern.com .

Les entreprises de toute taille choisissent Bright Pattern pour soutenir leurs organisations de service clients en raison de sa plateforme omnicanale simplifiée et robuste, qui offre des canaux traditionnels, des canaux émergents tels que Facebook Messenger, des robots, un support clients intégré aux applications, des fonctionnalités d'entreprise, une architecture privilégiant le cloud, ainsi que la possibilité pour les utilisateurs d'entreprise d'effectuer des modifications sans avoir besoin de services professionnels. Bright Pattern a récemment été reconnue par Ovum en tant que challenger sur le marché , et par Gartner en tant que leader dans le Call Centre FrontRunners Quadrant .

À propos de Bright Pattern

Bright Pattern fournit le logiciel de centre de contact le plus simple et le plus puissant pour les sociétés de taille intermédiaire et de taille entreprise. Avec pour objectif de rendre le service clients plus intelligent, plus simple et plus rapide que jamais auparavant, Bright Pattern propose l'unique plateforme cloud véritablement omnicanale, qui peut être déployée rapidement et agilement par les utilisateurs d'entreprise — sans services professionnels coûteux. Bright Pattern permet aux sociétés de proposer une expérience clients sans effort, personnelle et fluide sur des canaux tels que la voix, les SMS, le chat, les courriers électroniques, la vidéo, les messageries instantanées, et les robots. La société a été créée par une équipe de professionnels chevronnés du secteur, qui sont à l'origine des solutions sur site leaders, et qui délivrent aujourd'hui une architecture du futur grâce à une approche avancée privilégiant le cloud. La solution de centre de contact cloud de Bright Pattern est utilisée à l'échelle mondiale dans plus de 26 pays et 12 langues.

