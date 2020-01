Brilliance Financial Technology annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Amsterdam

AMSTERDAM, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Brilliance Financial Technology, un important fournisseur mondial de services de tarification et de veille numériques de bout en bout, est heureux d'annoncer son expansion et l'accroissement de ses capacités en Europe avec l'ouverture d'un nouveau site aux Pays-Bas. Son nouveau bureau à Amsterdam lui permettra d'accélérer sa croissance à travers toute l'Europe et continuera à fournir un support client à la demande de première qualité dans le monde entier.

L'ouverture de ce nouveau site reflète la présence croissante de Brilliance en Europe, où la société a noué des partenariats avec les plus grandes banques du monde. Afin de faire face à cette rapide expansion et à la forte demande de nouveaux clients potentiels, la présence locale de Brilliance dans la région européenne viendra appuyer la société dans sa mission qui vise à travailler en étroite collaboration avec les décideurs, en fournissant à ses clients des services de tarification intelligente de la plus haute qualité.

« La décision d'ouvrir un site à Amsterdam est en cohérence avec les exigences d'un marché dynamique en pleine croissance, plusieurs de nos clients du secteur bancaire souhaitant bénéficier de nos solutions de tarification de nouvelle génération en Europe », a déclaré Jean-Édouard van Praet, PDG de Brilliance Financial Technology. « Ce nouveau site renforcera nos services actuels et nous permettra d'élargir notre portefeuille actuel de clients dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Les excellents résultats que nous avons obtenus auprès des plus grandes banques mondiales nous confortent dans notre volonté d'élargir davantage l'éventail de nos capacités. Nous disposons désormais d'encore plus de moyens de capitaliser sur les talents de nos collaborateurs locaux dans toutes les régions d'Europe. »

L'arrivée de Brilliance à Amsterdam, où la société compte embaucher de nouveaux collaborateurs du plus haut niveau, viendra renforcer sa présence déjà bien établie aux États-Unis et en Australie.

Brilliance continuera de diversifier et de tirer parti de son expertise approfondie dans le domaine des services de banque de grande clientèle, de banque commerciale et de banque d'affaires. Le nouveau site de Brilliance à Amsterdam sera le quatrième bureau de la société dans le monde.

À propos de Brilliance Financial Technology

Brilliance Financial Technology est un important fournisseur mondial de services de tarification et de veille numériques de bout en bout qui permettent aux plus grandes banques du monde d'optimiser leurs activités. Leader sur le marché des systèmes de tarification basée sur le risque et de rentabilité client, Brilliance permet aux banques de prendre des décisions plus intelligentes, et ce plus rapidement.

La solution flexible et évolutive de Brilliance, DealPoint, s'adapte précisément au modèle de tarification de chaque banque et permet une automatisation rapide du processus de tarification et d'approbation. DealPoint a été déployé dans plus de 50 pays à travers le monde.

SOURCE Brilliance Financial Technology