Brinde con DFS Group para celebrar el Cuarto Festival del Whisky

La tienda DFS del Aeropuerto de Changi de Singapur ofrece la mayor selección, con más de 400 whiskies y un sinfín de productos exclusivos de DFS y primicias mundiales para que los viajeros puedan explorarlas, lo que la convierte en un destino en sí misma. Entre lo más destacado del Festival del Whisky se encuentra el Port Charlotte 10 de Bruichladdich, el Compass Box No Name n.º 2, el Glenmorangie Rare Cask 1399, el Johnnie Walker Black Triple Cask Edition y el Royal Salute 21 Year Old Lost Blend. Puede encontrar más información en el apéndice.