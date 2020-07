Brisa, société mère de Lassa Tyres, figure parmi les leaders mondiaux dans le programme sur le changement climatique du CDP

ISTANBUL, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Brisa Bridgestone Sabancı Tyre Manufacturing Inc. a obtenu une notation « A » et figure parmi les leaders mondiaux dans la liste « Évaluation des communications des fournisseurs » du programme sur le changement climatique du Carbon Disclosure Project (CDP), qui a été créée pour la première fois.

Brisa, société mère de Lassa Tyres, qui figure également parmi les leaders CDP Turkey Climate Change, poursuit le programme de lutte contre le changement climatique en focalisant sur l'environnement, et en établissant des systèmes de gouvernance sociale et corporative.

Le CDP est une plateforme internationale de reporting environnemental basée à Londres qui détient la plus grande quantité de données relatives à l'impact sur le changement climatique, l'eau et les forêts des entreprises. Brisa, la société mère de Lassa, figure parmi les leaders mondiaux avec une notation « A » dans la catégorie « Évaluation des communications des fournisseurs » du programme du CDP, dont l'objectif est de gérer les risques liés au changement climatique et de faire état de la performance en matière de collaboration dans la chaîne d'approvisionnement.

Brisa a également obtenu une notation « A- » dans le Programme sur le changement climatique du CDP pour ses initiatives visant à réduire les effets du changement climatique et protéger les ressources naturelles. Brisa s'est également taillé une place sur le podium dans la catégorie CDP Turkey Climate Change Leaders.

Haluk Kürkçü, PDG de Brisa Bridgestone Sabancı Tyre Manufacturing Inc., a déclaré : « Avec la survenue de la pandémie mondiale COVID-19, nous devons tous assumer la responsabilité de l'avenir du monde. Brisa devient une partie de la solution sans aucune réserve. Au cours des 15 dernières années, nous avons poursuivi assidument le programme de réponse au changement climatique avec des projets concrets dans une perspective axée sur la gouvernance environnementale, sociale et corporative. Aujourd'hui, grâce à nos projets de R&D et de numérisation, nous progressons dans notre parcours vers la durabilité qui a fait ses premiers pas dans les années 1990 et ouvrons un territoire inexploré à d'autres. Nous avons été nommés comme l'un des leaders mondiaux de la catégorie de communication des fournisseurs du programme sur le changement climatique du CDP. Nous sommes ravis que nos initiatives dans le domaine de la durabilité aient été récompensées. Chez Brisa, ce succès et ce leadership mondial nous rendent fiers de nous et nous motivent pour l'avenir. »

Brisa, sous la direction de laquelle Lassa Tyres exerce ses activités, suit les données d'émissions de carbone depuis 2005 et communique ses données d'émissions de carbone et d'utilisation de l'eau au CDP depuis 2011. La société a dépassé de 6 points son objectif de réduction de ses émissions de carbone par unité de production de 25 % en 2020 par rapport à ses données de 2005 et a atteint 31 % de réduction avec un an d'avance en 2019. Brisa s'est encore fixée comme objectif de réduire de 61 % sa consommation d'eau en 2020 par rapport à 2008 et a atteint 53 % d'économies d'eau en 2019. Brisa a également réduit de 40 %sa consommation d'énergie en 2019 par rapport à 2008, date à laquelle la société a lancé ses projets d'économie d'énergie, avec la contribution des 421 projets au total qu'elle a menés à ce jour.

Brisa, l'organe directeur de Lassa Tyres, est également devenue la première société de Turquie et d'Europe à se conformer à la norme Empreinte eau ISO14046 en 2017.

