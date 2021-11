British Airways lança programa de desenvolvimento para líderes com especialista em desenvolvimento de pontos fortes Cappfinity

LONDRES, 16 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A companhia aérea global British Airways está trabalhando com a empresa de tecnologia em RH Cappfinity em um programa transformador de desenvolvimento de liderança para mais de 400 de seus líderes.

Com planos de durar mais de quatro anos e ser entregue pela Clínica de Talentos da Cappfinity, o Programa de Desenvolvimento de Liderança Altitude faz parte de uma iniciativa de longo prazo desenvolvida para transformar a companhia aérea e revitalizar a empresa após o impacto devastador da pandemia sobre o setor da aviação.

Os participantes passarão por uma avaliação digital imersiva com uma entrevista e questionário de acompanhamento orientados por especialistas. Cada líder também receberá um relatório de feedback detalhado com informações sobre seu estilo de liderança e sobre a forma como demonstra os comportamentos de liderança da British Airways.

Os líderes terão a oportunidade de participar de uma masterclass sobre como treinar suas equipes, além de percorrer uma jornada de desenvolvimento personalizada envolvendo coaching executivo, workshops interativos, aprendizagem experiencial, conteúdo digital inovador e feedback 360.

Tanya Mohamoodally, diretora de estratégia de recursos humanos e desenvolvimento da organização da British Airways, comentou sobre os objetivos do programa:

"Nossa meta é criar um programa de desenvolvimento de classe mundial que forneça aos líderes atuais e futuros as habilidades que precisam para orientar a empresa na próxima fase de nossa jornada. O setor enfrentou interrupções sem precedentes nos últimos meses e, agora, mais do que nunca, achamos importante investir no apoio a nossos líderes e no fortalecimento dos pipelines de talentos."

Celine Floyd, diretora da clínica de talentos e avaliação de liderança da Cappfinity, comentou sobre o programa:

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a British Airways à medida que ela se propõe a revelar o potencial de liderança e desenvolver os principais pontos fortes que ajudarão os líderes a enfrentar os desafios que surgirão adiante e a garantir o crescimento futuro de sua empresa. A flexibilidade de nossa solução baseada em pontos fortes Altitude significa que podemos oferecer uma abordagem escalável e orientada por dados para dar respaldo a uma ampla gama de processos cruciais como planejamento de sucessão, mobilidade interna e mapeamento de talentos. Estamos ansiosos para ver o que nossa colaboração poderá conseguir nos próximos quatro anos."

Sobre a Cappfinity

A Cappfinity é líder global em avaliação baseada em pontos fortes, oferecendo soluções premiadas de recrutamento e desenvolvimento para empresas que têm uma perspectiva visionária. Nossas equipes no Reino Unido, EUA, Irlanda e Austrália têm orgulho de trabalhar com mais de 200 empresas e com milhões de pessoas que compartilham nosso propósito de "Fortalecer o Mundo".

FONTE Cappfinity

