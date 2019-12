Britse autoriteiten verbieden British American Tobacco reclame te maken voor e-sigaretten op Instagram

Naar aanleiding van klachten ingediend bij de Britse reclame-autoriteit door de Campagne voor Tabaksvrije Kinderen (Campaign for Tabacco-Free Kids), organisatie Action on Smoking and Health (ASH) en waakhond Stopping Tobacco Organizations & Products (STOP)

WASHINGTON, 18 december 2019 /PRNewswire/ — Naar aanleiding van klachten ingediend door vooraanstaande gezondheidsorganisaties heeft de Britse reclame-autoriteit (ASA, Advertising Standards Authority) geoordeeld dat tabaksproducent British American Tobacco (BAT) moet stoppen met het gebruiken van een openbare Instagram-account om e-sigaretten in het Verenigd Koninkrijk te promoten, met inbegrip van het gebruik door BAT van op influencer gebaseerde marketing om reclame te maken voor e-sigaretten. Voorts heeft de ASA bevolen dat BAT alle Instagram-advertenties voor Vype — BAT's e-sigaret — die deel uitmaakten van het onderzoek, moet verwijderen.

De Britse regelgeving verbiedt nadrukkelijk online reclame voor e-sigaretten, maar laat fabrikanten wel toe om feitelijke productinformatie zoals de naam, inhoud en prijs van het product op zijn eigen websites te verschaffen. De beslissing van de ASA heeft verduidelijkt dat sociale media-accounts, zoals @GoVype die door BAT wordt beheerd, niet analoog zijn aan een website, en daarom is noch feitelijke noch promotionele inhoud voor e-sigaretten toegestaan. Naast de Britse regelgeving is online reclame voor e-sigaretten verboden in alle landen van de Europese Unie.

"De beslissing van de ASA is een enorme stap voorwaarts in het beletten dat tabaksbedrijven sociale media gebruiken om reclame te maken onder jongeren in het Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld," aldus Mark Hurley, directeur van internationale communicatie van de Campagne voor Tabaksvrije Kinderen. "Hoewel de ASA-beslissing geweldig nieuws is, zijn er dringende beleidsveranderingen nodig van Facebook, Instagram en Twitter om te voorkomen dat BAT en andere tabaksbedrijven sociale media gebruiken om reclame te maken voor hun schadelijke producten onder jongeren over de hele wereld."

Deborah Arnott, algemeen directeur van ASH (VK) zei: "De wet heeft altijd duidelijk gesteld dat reclame voor e-sigaretten online niet is toegestaan. Het verweer van BAT in de zin dat ze alleen maar 'informatie' verstrekten op sociale media en niet hun producten promootten, is met de grond gelijk gemaakt. De beslissing van de ASA laat er geen twijfel over bestaan dat de sociale media-tactieken van BAT voor Vype zowel onverantwoordelijk als onwettig waren en nooit meer herhaald mogen worden."

BAT promoot Vype e-sigaretten via accounts op Instagram, Twitter en Facebook. In berichten op de accounts staan beroemdheden en sociale media-influencers die Vype gebruiken en andere inhoud die is ontworpen om jongeren aan te trekken, bijv. mode, reizen, populaire films en onderschrijvingen van beroemdheden. De klachten geven aan dat de berichten speciaal zijn ontworpen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken door gebruik te maken van populaire hashtags zoals #throwbackthursday of #style.

Buiten het Verenigd Koninkrijk blijft BAT zijn wereldwijde sociale mediacampagne voeren om Vype e-sigaretten te promoten op Instagram, Twitter en Facebook. Ondanks zijn intern marketingbeleid waarin staat te lezen dat het bedrijf geen modellen of influencers zal gebruiken die jonger zijn dan 25 jaar, heeft BAT influencers jonger dan 25 betaald om Vype te promoten op sociale media in Colombia, Guatemala, Italië, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. Momenteel gebruikt BAT sociale media om Vype te promoten in meer dan een dozijn landen waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Mexico, Canada, Ierland en Colombia. De wereldwijde reclamecampagne gebruikt hashtags zoals #teretoaprobarlo (#idareyoutotryit) en bijschriften zoals "feeling Vype AF" om Vype te promoten in duizenden berichten op Facebook, Instagram en Twitter.

"Dit is een belangrijke stap voorwaarts om de tabaksindustrie tegen te houden haar nieuwe verslavende producten onder kinderen en tieners te promoten. Maar gezien het feit dat de verkoop van sigaretten daalt en tabaksbedrijven wanhopig zijn om jonge mensen te overtuigen om deze nieuwe producten te gebruiken, is het van essentieel belang dat we voortdurend waakzaam blijven," zei Professor Anna Gilmore, directeur van de Tobacco Control Research Group (onderzoeksgroep op het gebied van tabakscontrole) aan de Universiteit van Bath, de onderzoekspartner van Stopping Tobacco Organizations & Products (STOP), een wereldwijde waakhond die toezicht houdt op de tabaksindustrie.

In mei deden Tobacco-Free Kids en meer dan 125 organisaties uit 48 landen een oproep aan Facebook, Instagram, Twitter en Snapchat om op influencer gebaseerde marketing van tabak en e-sigaretten onmiddellijk te verbieden op hun platforms. Tabaksbedrijven zoals BAT gebruiken op influencer gebaseerde marketing om bestaande verboden op het gebied van tabaksreclame op sociale media te omzeilen, maar tot op heden hebben de sociale mediabedrijven hun beleid inzake op influencer gebaseerde marketing van tabak niet gewijzigd.

Aanvullende informatie, foto's om te downloaden of de bij ASA ingediende klacht tegen BAT zijn te vinden op https://www.tobaccofreekids.org/media/2019/vype-uk

