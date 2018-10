BRL Trust anuncia novos sócios

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A BRL Trust, maior administradora independente de fundos de investimento do País, comunica a entrada dos executivos Daniela Bonifácio e Eduardo Soluri no quadro de sócios da empresa, assumindo os cargos de Diretora Executiva e Diretor de Tecnologia. Ambos já integravam a equipe da BRL Trust.

Com dez anos de experiência no mercado de fundos, Daniela Bonifácio é advogada formada pela PUC São Paulo, com especialização pela Fundação Getúlio Vargas. Está na BRL desde 2013 e desde 2016 ocupava o cargo de Diretora Jurídica do grupo.

Eduardo Soluri, Diretor da Área de Tecnologia, tem 20 anos de experiência na área e é responsável pelos setores de segurança da informação, arquitetura, desenvolvimento e gestão de dados e infraestrutura da BRL. Formado pela Universidade Candido Mendes, do Rio de Janeiro, Eduardo tem pós-graduação pela Coppe (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro). Integra a equipe BRL Trust desde 2005.

Quadro de sócios

A BRL Trust Investimentos iniciou suas atividades na prestação de serviços fiduciários em operações de crédito privado em 2005, fundada por Rodrigo Boccanera Gomes e Mauricio Ribeiro. Rodrigo trabalhou em áreas de gestão empresarial em empresas como PriceWaterhouseCoopers e Ernst & Young, atuando no desenvolvimento de negócios complexos e projetos de consultoria financeira no mercado local. Ex-acionista da Pentágono S.A. DTVM, Mauricio Ribeiro foi responsável pelo desenvolvimento dos serviços de trustee e do departamento de administração de fundos. Ele também participou do projeto de criação do Subcomitê de Agente Fiduciário da ANBIMA, o qual presidiu por dois anos.

Em dezembro de 2013, Rodrigo Cavalcante passou a integrar o quadro societário da BRL. Contador e bacharel em direito, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Rodrigo começou sua carreira no Banco Itaú, na Diretoria de Mercado de Capitais, diretamente ligado à administração de fundos, custódia e controladoria. Em 2016, ingressou na BRL Danilo Barbieri. O sócio-diretor iniciou sua carreira em 1999 no Banco Santander Brasil S.A., onde foi responsável pelas áreas de Relacionamento, Produtos, Comercial, culminando com a posição de Country Head da Santander Securities Services, de janeiro de 2011 a março de 2016.

Atualmente, a BRL tem mais de R$ 62,5 bilhões em ativos administrados e mais de 233 Fundos de Investimento em operação. É a maior administradora independente de fundos de investimento do País, segundo ranking da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

