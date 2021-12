Broad Far revela cuatro nuevos sabores de tabaco calentado en la IECIE eCig Expo 2021 en Shenzhen

SHENZHEN, China, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Broad Far (Hong Kong) Co., Ltd ("Broad Far" o "la Compañía") asistió recientemente a una de las exposiciones de cigarrillos electrónicos más influyentes del mundo, la IECIE Shenzhen China eCig Expo 2021 celebrada del 6 al 8 de diciembre. La compañía presentó sus cuatro nuevos sabores de tabaco caliente - Beach, Carmine, Coral y Mahogany - a una audiencia masiva presencial de 80.000 profesionales de la industria internacional.