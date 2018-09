Brochura de viagem da Cox & Kings vence PATA Gold Awards de 2018

MUMBAI, Índia, 14 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Comemorando 260 anos, a Cox & Kings Ltd., operadora líder de turismo mais antiga com operações em 22 países, venceu o prestigioso Pacific Asia Travel Association (PATA) Gold Award na categoria de marketing de mídia - brochura de viagem ao consumidor. A menção da Cox & Kings, "Experiential Showcase of the Indian Journeys" ["Apresentação Experimental das Jornadas Indianas"], foi escolhida dentre as diversas nomeações por um painel de jurados respeitado de notáveis da indústria de viagens. A cerimônia de premiação que aconteceu no Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC), Langkawi, Malásia, reconheceu 32 menções notáveis da indústria da viagem e turismo.

Peter Kerkar, CEO do Grupo da Cox & Kings, declarou: "O envolvimento do cliente significa muito para nós e estamos sempre analisando meios inovadores de apresentar e promover nossas ofertas a passageiros exigentes. Nossa brochura de viagens foi projetada de maneira a não apenas exibir as ofertas vibrantes e experiências da Índia, mas também proporcionar um guia informativo e abrangente para ajudar os viajantes a planejar melhor suas viagens. Estamos muito honrados por nossas iniciativas inovadoras de marketing serem reconhecidas em uma plataforma global como a PATA".

A Cox & Kings Ltd. ('C&K') é um grupo líder de viagens de lazer e de educação, com operações em 22 países, em quatro continentes. É uma das empresas de viagem mais experientes do mundo, que está em operação desde 1758. Com sede na Índia, a C&K se transformou, há mais de três décadas, em um conglomerado multinacional e diversificado de viagens, com foco nos consumidores globais da nova era.

A C&K opera em três mercados verticais essenciais: Lazer, Educação e Hotéis Híbridos.

A tremenda contribuição da Cox & Kings à indústria de viagens do país é conhecida de todos. Com inovações como o "Enable Travel" - feriados exclusivos para os viajantes portadores de necessidades especiais até marcas especialistas como a "Trip 360" para entusiastas da aventura, "Getaway Goddess" para mulheres viajantes e "Self Drive 365" voltado para mudar o reinado dos roteiros self drive na Índia e em outros lugares, a Cox & Kings reinventou o espaço.

