Brodowski, no interior de São Paulo, muda perfil econômico com novo Centro Empresarial THO Thomazella

BRODOWSKI, Brasil, 16 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Atualmente com 25 mil habitantes, Brodowski (SP), a 20 km de Ribeirão Preto, se prepara para um salto populacional identificado por uma nova vocação econômica: a atração de empresas de médio e grande portes. Para isso, foi firmada uma ampla força tarefa entre o poder público e a iniciativa privada. Apenas na melhoria da malha viária os investimentos chegam a R$ 20 milhões. Estão previstas a construção de um trevo de acesso na rodovia Cândido Portinari e investimentos no entorno do Museu Cândido Portinari, que atrai mensalmente cerca de 5 mil visitantes, além da revitalização do parque ambiental.