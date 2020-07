Brooklyn Point, o prédio mais alto de Brooklyn, inicia assinatura de escrituras

"O sucesso do Brooklyn Point é testemunho da reputação da marca Extell e das incríveis comodidades que o prédio oferece, com suas vistas deslumbrantes e o incrível valor que representa a redução de imposto durante 25 anos", disse Ari Alowan Goldstein, vice-presidente sênior de desenvolvimento da Extell. "Além disso, o bairro continua retomando suas atividades, o ambiente dinâmico da área está retornando, com um novo normal, e os moradores ficarão entusiasmados em ter Downtown Brooklyn como seu lar e desfrutar tudo que a região tem a oferecer."

Além da assinatura de escrituras e da volta das consultas e das visitas presenciais, os primeiros apartamentos modelo do prédio também serão apresentados. A White Arrow, empresa de decoração de interiores de Brooklyn, criou uma paleta de cores e ambiências especiais para cada espaço, sob inspiração de Katherine Newman, a decoradora de interiores do Brooklyn Point. A empresa incorporou também várias peças personalizadas de designers de Brooklyn aos seus projetos para celebrar e apoiar a comunidade. Além disso, adquiriu todos os papéis de parede pintados à mão da Sarkos, os tapetes da Pieces e da Cold Picnic, e a mobília e as luminárias da Sun at Six, Moving Mountains, Pletz, Bower, entre outras.

Situado em frente ao novo parque de Downtown Brooklyn, o Willoughby Square Park, o prédio de 68 andares e 210 metros foi projetado por Kohn Pedersen Fox e oferece 483 apartamentos de luxo que vão desde studios até unidades com três quartos.

Outro grande atrativo do prédio é uma incomparável variedade de comodidades e serviços oferecidos em mais de 3.700 m2. Além de sua piscina de borda infinita, a mais alta de um prédio residencial, possui no seu terraço ajardinado um solário e um espaço para exibição de filmes ao ar livre, reunindo o que há de melhor num clube privado com piscina. Em termos de saúde e bem-estar, o prédio inclui uma piscina de água salgada coberta de 20 metros, parede para escalada de 10,6 metros, salas para aulas de academia, e uma quadra de basquete e squash. Para complementar a experiência de bem-estar dos moradores, o spa do Brooklyn Point incluirá também uma sauna de infravermelho, saunas a vapor e hidromassagem.

Para atividades sociais e entretenimento, o prédio oferece o Park Lounge, uma área com teto de altura equivalente a três andares e que inclui um bar especial da mais alta qualidade, uma grande sala de estar, lareira e espaço para co-working, além de uma cozinha para demonstrações de chefs, vinhoteca, sala de jogos e sala de projeção e shows, sala privativa e área de recreação para crianças.

As comodidades do Brooklyn Point incluem também um oásis ao ar livre, com projeto da Mathews Nielsen Landscape Architects, empresa premiada de arquitetura e paisagismo. O terraço ajardinado do nono andar terá áreas para restaurantes ao ar livre com churrasqueiras a gás, uma área de putting green, braseira, bar do terraço e o Forest Adventure, playground para recreação infantil.

A área de Downtown Brooklyn está passando por um período de renascimento e se transformando num centro de inovação, crescimento econômico e desenvolvimento cultural. Instituições icônicas, como a Sociedade Histórica do Brooklyn, BAM, a Barclays Center, o Museu do Trânsito de Nova York e o Museu do Brooklyn compõem a personalidade cultural do bairro. Manhattan fica logo ali, e os moradores do Brooklyn Point poderão contar com várias opções convenientes de transporte, com 11 linhas de metrô e a ferrovia de Long Island, e tudo isso bem perto de sua residência.

Os apartamentos começam em US$ 900.000, e os compradores das unidades do Brooklyn Point também se beneficiarão de uma redução de imposto durante 25 anos. Para marcar uma visita privada, favor ligar para 718-222-5770 ou visitar www.brooklynpointnyc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1219334/Extell_Development_Company_Cityscape.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1219335/Extell_Development_Company_Poolside.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/657676/Brooklyn_Point_Extell_Logo.jpg

SOURCE Extell Development Company