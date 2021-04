Bröstrekonstruktion Efter Cancer Behöver Europeiska Riktlinjer

BASEL, Switzerland, 26 april, 2021 /PRNewswire/ -- Risken för att få bröstcancer under sin livstid är cirka 12%, vilket gör det till den vanligaste kvinnliga cancerformen. Bröstcancer botas hos 70 - 80 % av patienterna, men behandlingen leda till fysiska och psykiska men. Bröstrekonstruktion är en viktig del av rehabiliteringen som ökar patientens livskvalitet.

Den europeiska plastikorganiation, the European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, med över 7000 medlemmar, inklusive Svensk plastikkirurgisk förening har gjort en banbrytande undersökning om bröstrekonstruktioner i Europa. Resultaten belyser behovet av en internationell, evidensbaserad standard för bästa vård. Studien omfattade 29 länder och belyser vårdens organisation, tillgänglighet, typ av bröstrekonstruktioner, förhållandet till strålbehandling och förekomst av riktlinjer.

Enligt ESPRAS talesperson i Sverige, Professor Anna Elander, Sahlgrenska Universitetssjukhuset;

"Syftet var att kartlägga pågående trender och regionala skillnader avseende bröstrekonstruktion, att initiera policyutveckling och identifiera områden som kräver forskning – som leder till evidensbaserade riktlinjer och en mer rättvis vård för kvinnor i behov av rekonstruktion efter cancer i Europa."

Essentiella resultat:

Förekomsten av rekonstruktion efter mastektomi är generellt låg i Europa, och det råder oenighet kring de lämpligaste teknikerna och när de ska genomföras, t.ex. när strålbehandlade patienter ska rekonstrueras

I de flesta länder erbjuds förebyggande mastektomi till högriskpatienter

Endast 45 % av de svarande uppgav att det fanns nationella riktlinjer i deras länder. Allmänna rekommendationer om tekniker fanns i endast 32%

Nästan alla respondenter vill ha europeiska riktlinjer och krav på bästa praxis. Intresset för multicenterstudier var stort samt inrättande av specialistgrupp

Professor Anna Elander avslutar

"Denna studie identifierar en brist på samstämmighet i internationell praxis och en stark efterfrågan av europeiska riktlinjer. Det är tydligt att det finns ett behov av att plastikkirurger inkluderas i beslutsfattandet från början av processen, då vår profession har den bredaste rekonstruktiva expertisen för att uppnå ett skräddarsytt resultat för kvinnor som har drabbats av bröstcancer."

Deltagande länder: Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien Hercegovina, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Irland, Italien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tyskland, Turkiet, Österrike

