BRP VULT ZIJN KARTPORTFOLIO AAN MET NIEUWE ROTAX-E-AANDRIJFLIJN OP INSTAPNIVEAU

GUNSKIRCHEN, Oostenrijk, 27 november 2022 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) kondigt met trots de lancering aan van een nieuwe e-aandrijflijn, de Rotax E10, die zijn elektrische aanbod voor karting versterkt. Het nieuwe product werd vandaag gepresenteerd tijdens de Rotax MAX Challenge (RMC) Grand Finals in Portimão, Portugal, waar de internationale RMC-kartinggemeenschap samenkwam. Met de gloednieuwe E10 48V hoogpresterende elektrische racepowerpack opent BRP-Rotax een nieuwe wereld door consumenten alle voordelen van elektrificatie te bieden met dezelfde prestaties, gebruiksgemak en lage eigendomskosten die kenmerkend zijn geworden voor het merk Rotax.

De Rotax E10 is ontworpen voor zowel professioneel als recreatief karten. Aan de kant van professioneel racen is deze nieuwe e-aandrijflijn voor racers tussen zes en twaalf jaar oud en kan worden gebruikt tot de Juniorklasse. Ze vormt een aanvulling op de bestaande E20-eenheid die al wordt gebruikt door racers van twaalf jaar en ouder. Aan de recreatieve kant biedt de nieuwe E10 ook het perfecte vermogen voor recreatieve karters van alle leeftijden.

"BRP heeft zich als doel gesteld om zijn bestaande productlijnen tegen het einde van 2026 te elektrificeren en markeert vandaag een nieuwe mijlpaal met de introductie van de gloednieuwe Rotax E10-motor voor kartliefhebbers", aldus Thomas Uhr, Chief Technology Officer bij BRP. "Er is geen twijfel dat de e-mobiliteitstrend ook door de racegemeenschap raast en BRP-Rotax is vastberaden om hypermoderne aandrijfsystemen te creëren om baanbrekende ervaringen aan zijn klanten te bieden."

Peter Oelsinger, General Manager, BRP-Rotax, en Vice-President, Sales, Marketing & Communications, Rotax Propulsion Systems, voegde toe: "We maken de weg vrij voor klimaatneutraal karten met de uitbreiding van ons aanbod e-aandrijflijnen voor verschillende raceklassen. De volledig elektrische, emissievrije E10 brengt een geheel nieuwe race-ervaring, met weinig geluid en geen geur. Met deze introductie combineert BRP-Rotax de succesfactoren van zijn bestaande productassortiment met de eigenschappen die de consument van vandaag vraagt, en vormt zo een nieuwe markt."

De E10 biedt klanten unieke voordelen door karting tot in zijn kern te vereenvoudigen: de e-technologie maakt een plug-and-playconcept mogelijk en vereist minimale onderhoudsinspanningen, waardoor een gemakkelijke, toegankelijke race-ervaring wordt geboden. "Combineer een chassis met één E10-powerpack - dat is alles wat je nodig hebt voor een compleet raceseizoen. Deze race-uitrusting kan zelfs met je kind meegroeien of door meer dan één racer worden gebruikt, gewoon door de tweede batterij toe te voegen om de prestaties te verdubbelen", vervolgde de heer Oelsinger. "Het is het perfecte concept voor meer dan één kind in het gezin of om te delen met vrienden. En jonge kartkampioenen houden ervan om die boostknop te hebben."

De E10 is de volgende stap in de e-kartingstrategie van BRP-Rotax, die gericht is op het nastreven van premiumkwaliteit, constante prestatieverbetering, spannende races en de ontwikkeling van schone technologie die in de toekomst beschikbaar zal worden gemaakt voor een breed scala aan racers. Het wegnemen van barrières om het basisniveau van de autosport te betreden, is de sleutel om het racen als geheel verder te laten groeien.

De nieuwe Rotax E10 zal vanaf het voorjaar van 2023 voor het eerst beschikbaar zijn voor racen en testen. Er volgt binnenkort meer informatie. Volg ons op onze socialmediakanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of bezoek onze nieuwe website: www.rotax-kart.com.

Over BRP-Rotax:

BRP-Rotax GmbH & Co KG, de Oostenrijkse dochteronderneming van BRP Inc., is een leider in de ontwikkeling en productie van aandrijfsystemen voor de vrijetijds- en motorsportsector. BRP-Rotax, opgericht in 1920, zet zich al meer dan honderd jaar in voor toekomstbestendige mobiliteit en technologische vooruitgang. De innovatieve hoogpresterende Rotax vier- en tweetaktmotoren worden gebruikt voor BRP-producten zoals Ski-Doo- en Lynx-sneeuwscooters, Sea-Doo-waterscooters, Can-Am on- en offroad voertuigen en voor karts en recreatieve vliegtuigen. Met duurzame producten zoals de eerste emissievrije Lynx HySnow-sneeuwscooter of de krachtige E20 e-kartserie is BRP-Rotax ook een pionier op het gebied van alternatieve aandrijflijnmodellen. Het Opper-Oostenrijkse bedrijf, met hoofdkantoor in Gunskirchen, heeft momenteel meer dan 1700 mensen in dienst en produceert motoren voor de wereldmarkt.

Over BRP

Wij zijn een wereldleider in de wereld van motorsportproducten, aandrijfsystemen en boten, gebouwd op tachtig jaar vindingrijkheid en intensieve aandacht voor de consument. Ons portfolio van toonaangevende en onderscheidende producten omvat Ski-Doo- en Lynx-sneeuwscooters, Sea-Doo- waterscooters en -pontons, Can-Am on- en offroad voertuigen, Alumacraft- en Quintrex-boten, Manitou-pontons en Rotax maritieme aandrijfsystemen, evenals Rotax-motoren voor karts en recreatieve vliegtuigen. Wij vervolledigen onze productlijnen met een speciaal portfolio voor onderdelen, accessoires en kleding om de rijervaring volledig te verbeteren. Met een jaaromzet van CA$ 7,6 miljard uit meer dan 120 landen, bestaat ons wereldwijde personeelsbestand uit bijna 20.000 gedreven, vindingrijke mensen.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of haar dochterondernemingen. Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

